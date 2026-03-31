Blink Charging Hellas: Με 90 νέους φορτιστές το 2025, «έφερε» την ηλεκτροκίνηση σε όλη την Ελλάδα

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά- ορόσημο για τη Blink Charging Hellas, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Καθοριστικό πυλώνα της ανάπτυξης αποτέλεσε η συνεχής επέκταση του δικτύου φόρτισης. Κατά τη διάρκεια του 2025 εγκαταστάθηκαν περισσότεροι από 90 νέοι φορτιστές, με έμφαση στην επιλογή στρατηγικών τοποθεσιών και στην ανάπτυξη συνεργασιών υψηλής αξίας, ενισχύοντας τόσο την ποιότητα όσο και την αποδοτικότητα του δικτύου.

Με τις νέες προσθήκες, το δίκτυο της Blink Charging Hellas καλύπτει πλέον ένα ευρύ φάσμα σημείων υψηλής κινητικότητας, όπως αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές, εταιρικές εγκαταστάσεις, hubs μετακίνησης και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας, βελτιώνοντας σημαντικά την προσβασιμότητα και την εμπειρία των χρηστών. Υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις στην ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης, την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, η εταιρεία ενίσχυσε ουσιαστικά την παρουσία και τη δυναμική της στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο μετακινήσεων.

Συγκεκριμένα, η συνολική στρατηγική ανάπτυξης για το 2025 επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός πιο πυκνού, αξιόπιστου και γεωγραφικά ισορροπημένου δικτύου φόρτισης, ικανού να εξυπηρετεί τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη γεωγραφική επέκταση πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 2025, η εταιρεία ενίσχυσε δυναμικά την παρουσία της στην περιφέρεια και σε σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως η Κέρκυρα, τα Χανιά, η Λευκάδα, η Άνδρος, η Σητεία, η Λάρισα, ο Βόλος και η Ελασσόνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου και πανελλαδικά προσβάσιμου δικτύου φόρτισης.

Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε σε ένα ισχυρό πλέγμα στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους, όπως mobility, hospitality, banking, corporate και δημόσιο τομέα. Οι συνεργασίες αυτές ενίσχυσαν τόσο τη γεωγραφική κάλυψη όσο και την εμπορική διείσδυση του δικτύου, διευρύνοντας παράλληλα το οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Σημαντική διάκριση της χρονιάς αποτέλεσε η ανάδειξη του Blink Charging Hellas App ως «Προϊόν της Χρονιάς 2025» στην κατηγορία Εφαρμογή Ηλεκτροκίνητου Αυτοκινήτου, επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξία και τη χρηστικότητά του για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα του RFID Tag, το οποίο αντικαθιστά την παραδοσιακή RFID κάρτα που η εταιρεία είχε εισάγει πρώτη στον κλάδο, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία φόρτισης και προσφέροντας μια ακόμη πιο γρήγορη και seamless εμπειρία στους χρήστες του δικτύου.

Το 2025 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της Blink, η οποία χαρακτηρίζεται από καινοτομία, στρατηγική ανάπτυξη και προσαρμογή στις ανάγκες της εποχής. Με την ουσιαστική επέκταση του δικτύου φόρτισης και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην καινοτομία και στην εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των μετακινήσεων.