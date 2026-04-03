Απρίλιος με αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια και αβέβαιες προοπτικές για τον Μάιο

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εισήλθε στον Απρίλιο με σαφείς ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια, σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται από τη γεωπολιτική αστάθεια στον Περσικό Κόλπο και την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου. Αν και δεν πρόκειται ακόμη για πλήρως εκδηλωμένη ενεργειακή κρίση, η αγορά λειτουργεί υπό καθεστώς αυξημένης αβεβαιότητας, η οποία αποτυπώνεται στη διαμόρφωση των τιμών λιανικής.

Η άνοδος της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του Μαρτίου μεταφέρθηκε στα τιμολόγια του Απριλίου, με διαφορετική ένταση ανάλογα με τον προμηθευτή. Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά με έντονες αποκλίσεις, όπου η τελική τιμή για τον καταναλωτή διαφοροποιείται σημαντικά ακόμη και για παρόμοια επίπεδα κατανάλωσης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία τιμολόγησης για κατανάλωση περίπου 330 kWh, όπως μπορείτε να δείτε στο screenshot στο τέλος του άρθρου, επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα. Οι χρεώσεις κινούνται από περίπου 13,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα στα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα έως και πάνω από 25 λεπτά σε ακριβότερες επιλογές. Σε επίπεδο τελικής μηνιαίας επιβάρυνσης, η απόκλιση ξεπερνά τα 30 ευρώ, με τα συνολικά ποσά να κυμαίνονται από περίπου 50 έως και άνω των 80 ευρώ για την ίδια κατανάλωση, ανάλογα με τον πάροχο και τις προϋποθέσεις εκπτώσεων.

Η διαφοροποίηση αυτή αντανακλά τις διαφορετικές στρατηγικές των εταιρειών. Οι μεγάλοι καθετοποιημένοι πάροχοι, με πρόσβαση σε παραγωγή και μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνου, επέλεξαν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων μέσω εκπτώσεων και εμπορικών πολιτικών συγκράτησης. Με τον τρόπο αυτό, διατήρησαν τις τελικές χρεώσεις κοντά στα 14–15 λεπτά ανά κιλοβατώρα για βασικά επίπεδα κατανάλωσης.

Αντίθετα, μικρότεροι προμηθευτές, με περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης του κόστους, προχώρησαν σε μεγαλύτερη μετακύλιση των αυξήσεων στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανατιμήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες, οδηγώντας σε σημαντικά υψηλότερες τελικές τιμές. Παράλληλα, παρατηρούνται και πιο σύνθετες δομές τιμολόγησης, όπως κλιμακωτές ή διζωνικές χρεώσεις, όπου χαμηλές τιμές ισχύουν για περιορισμένη κατανάλωση και αυξημένες για υψηλότερα επίπεδα χρήσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελικές τιμές που εμφανίζονται στην αγορά συχνά προϋποθέτουν εκπτώσεις συνέπειας ή άλλες προϋποθέσεις, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν αυτές δεν τηρηθούν.

Ο βασικός παράγοντας πίεσης παραμένει η διεθνής αγορά φυσικού αερίου. Η ένταση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε απότομη άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας το κόστος ηλεκτροπαραγωγής και, τελικά, τα τιμολόγια λιανικής. Ωστόσο, η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και οι ευνοϊκές συνθήκες της άνοιξης λειτουργούν ως παράγοντας εξισορρόπησης, περιορίζοντας την έκταση των αυξήσεων.

Για τον Μάιο, οι ενδείξεις παραμένουν μικτές. Η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου και η ενίσχυση της παραγωγής από ΑΠΕ δημιουργούν προσδοκίες για σταθεροποίηση ή ήπια υποχώρηση των τιμών. Ωστόσο, η χρονική υστέρηση στην ενσωμάτωση του κόστους σημαίνει ότι μέρος των αυξήσεων των προηγούμενων εβδομάδων ενδέχεται να αποτυπωθεί με καθυστέρηση στους επόμενους λογαριασμούς.

Η τελική πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της γεωπολιτικής έντασης και τη συμπεριφορά των διεθνών αγορών ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του Απριλίου επιβεβαιώνει ότι τα πράσινα τιμολόγια παραμένουν άμεσα συνδεδεμένα με τη μεταβλητότητα της αγοράς, καθιστώντας κρίσιμη την προσεκτική αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών από τους καταναλωτές.