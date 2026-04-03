Η LG διακρίθηκε στα iF Design Awards 2026 για τα καινοτόμα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού

Η LG Electronics (LG) συνεχίζει να θέτει υψηλά πρότυπα στον σχεδιασμό και την τεχνολογία, με τις πρόσφατες διακρίσεις της στα iF Design Awards 2026 για τις λύσεις θέρμανσης και κλιματισμού της. Οι διακρίσεις αυτές αναδεικνύουν τη δέσμευση της LG στη συνύπαρξη αισθητικής, λειτουργικότητας και βιωσιμότητας.

Τα iF Design Awards αναγνωρίζoυν προϊόντα που μεταμορφώνουν τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω τους. Για την LG, αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν τη βαθύτερη στρατηγική της: τη συνένωση προηγμένης τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας σχεδίασης και έξυπνης συνδεσιμότητας για τη δημιουργία σπιτιών και κτιρίων πιο άνετων, ενεργειακά αποδοτικών και σύμφωνων με τις αυξανόμενες προσδοκίες των καταναλωτών.

LG ARTCOOL: Όταν η άνεση συναντά το design

Η σειρά κλιματιστικών LG ARTCOOL διακρίθηκε για την αισθητική της και την καινοτομία επικεντρωμένη στον χρήστη, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο των συστημάτων HVAC στο σύγχρονο σπίτι. Με επιφάνεια από καθρέφτη και μινιμαλιστικό προφίλ, τα κλιματιστικά δεν περιορίζονται σε λειτουργικότητα, αλλά γίνονται ένα καλαίσθητο στοιχείο του χώρου. Παράλληλα, η σειρά ARTCOOL προσφέρει προηγμένο έλεγχο κλίματος, τεχνολογία καθαρισμού αέρα και υψηλή ενεργειακή απόδοση, υποστηρίζοντας πιο υγιεινό περιβάλλον και μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα.

THERMA V: Οικολογική θέρμανση με προηγμένη τεχνολογία

Η σειρά THERMA V ενσωματώνει την καινοτομία στις αντλίες θερμότητας, προσφέροντας θέρμανση σε σύγχρονα σπίτια και κτίρια. Οι μονάδες είναι συμπαγείς, ευέλικτες και υψηλής απόδοσης, διευκολύνοντας τη μετάβαση προς καθαρότερες ενεργειακές λύσεις χωρίς να θυσιάζεται η άνεση ή η αισθητική. Το διαισθητικό interface και οι δυνατότητες έξυπνης συνδεσιμότητας επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται εύκολα το εσωτερικό τους κλίμα, μεγιστοποιώντας την άνεση και την αποδοτικότητα.

Οι διακρίσεις στα iF Design Awards 2026 αναδεικνύουν τη δέσμευση της LG για διαμόρφωση του μέλλοντος στον τομέα της θέρμανσης και του κλιματισμού, σε μια εποχή όπου τα κτίρια αποτελούν κεντρικό σημείο της παγκόσμιας συζήτησης για την κλιματική δράση και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η σειρά ARTCOOL και η σειρά THERMA V διακρίθηκαν με 7 βραβεία στα iF Design Awards», δήλωσε ο κος Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής του Τμήματος Business Solutions της LG Electronics Hellas,. «Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την ισχύ της LG ως παγκόσμιου brand, δεσμευμένου να προσφέρει κορυφαία απόδοση και βιώσιμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών.».