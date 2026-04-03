Ισραήλ: Eπαναλειτουργεί το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου μετά τον πόλεμο

Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ισραήλ, το Leviathan, επανεκκίνησε τη λειτουργία του μετά από διακοπή 33 ημερών που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν, προσφέροντας ανακούφιση στις αγορές ενέργειας που αντιμετωπίζουν πιέσεις στην προσφορά.

Το έργο μπορεί πλέον να τροφοδοτεί τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις εξαγωγές, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Newmed Energy, βασικού εταίρου του κοιτάσματος. Η επανέναρξη έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ ότι η επαναλειτουργία ήταν επικείμενη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το Leviathan, που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και λειτουργεί υπό τη διαχείριση της Chevron, αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό κόμβο όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την Αίγυπτο, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ισραηλινού φυσικού αερίου.

Διακοπή λειτουργίας για λόγους ασφαλείας

Η λειτουργία του είχε διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, επιδεινώνοντας την πίεση στις διεθνείς αγορές. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από προβλήματα στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ.

Η Αίγυπτος, η οποία λαμβάνει περίπου 1 δισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως από το Ισραήλ μέσω αγωγού, αναγκάστηκε να λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και να ενισχύσει τις εισαγωγές LNG λόγω της διακοπής των προμηθειών.

Η επανέναρξη του Leviathan έρχεται εν μέσω νέας κλιμάκωσης στην περιοχή. Λίγες ώρες μετά τις απειλές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς ιρανικές υποδομές, το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις, προκαλώντας πυρκαγιά σε διυλιστήριο και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στο Κουβέιτ, ενώ εγκατάσταση επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Άμπου Ντάμπι διέκοψε τη λειτουργία της μετά από σχετικό περιστατικό.

Ανθεκτικά τα οικονομικά του Leviathan

Σύμφωνα με τη Newmed Energy, η διακοπή λειτουργίας διάρκειας ενός μήνα δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά τις προβλέψεις ταμειακών ροών για το 2026. Παράλληλα, οι εταίροι του έργου εξετάζουν το ενδεχόμενο αποζημίωσης από το ισραηλινό κράτος για την παύση παραγωγής.

Η μετοχή της Newmed σημείωσε άνοδο έως και 1,6% στο χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. Η εταιρεία κατέχει περίπου το 45% του έργου, ενώ η Chevron σχεδόν το 40% και η Ratio Energies το υπόλοιπο ποσοστό.

Την ίδια στιγμή, το κοίτασμα Karish, επίσης στο Ισραήλ και υπό τη διαχείριση της ελληνικής Energean, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από κυβερνητική εντολή που εκδόθηκε με την έναρξη του πολέμου.