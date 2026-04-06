Πασχαλινές διαδρομές με δωροεπιταγές καυσίμων ΕΚΟ

Η EKO, μέλος της HELLENiQ ENERGY, υποδέχεται το Πάσχα με μια δυναμική προσφορά στα καύσιμα που διευκολύνει τις μετακινήσεις των οδηγών, προσφέροντας δωροεπιταγές καυσίμων για κάθε πασχαλινή διαδρομή.

Από την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου, τα μέλη του EKO Smile, μέσω του EKO App, κερδίζουν δωροεπιταγές καυσίμων από τα πρώτα 10€ αγορών. Συγκεκριμένα, για κάθε 10€ αγοράς καυσίμων, οι καταναλωτές λαμβάνουν δωροεπιταγή για καύσιμα αξίας 1€.

Κάθε μέλος EKO Smile, μπορεί μέσω του νέου ΕΚΟ App να επωφεληθεί έως και από 2 δωροεπιταγές κατά τη διάρκεια της ενέργειας, με ανώτατη αξία 10€ ανά δωροεπιταγή (για συνολικές αγορές καυσίμων έως 100€). Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται είτε στην ίδια, είτε σε επόμενη συναλλαγή και ισχύουν έως και την Πέμπτη 30/04.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις της ενέργειας, είναι διαθέσιμες στο www.eko.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς κλήσης 18198 και 210 7725555.

Νέο EKO App, ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για τον οδηγό!

Με το νέο EKO App, οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης: μπορούν να εντοπίζουν τα πλησιέστερα πρατήρια EKO και σημεία φόρτισης EKO Charge&Go, να διαχειρίζονται τη φόρτιση του οχήματός τους, να προγραμματίζουν πλύσιμο οχήματος, αλλά και να πραγματοποιούν online αγορές μέσω του eStore.

Παράλληλα, κάθε συναλλαγή ανταμείβεται με Smile πόντους, που εξαργυρώνονται σε δωροεπιταγές και εμπειρίες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία κάθε μετακίνησης.

Το νέο EKO App είναι διαθέσιμο σε Google και Apple store.