Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία ανεβάζει το premium του Arab Light σε επίπεδα ρεκόρ

Η Σαουδική Αραβία αύξησε την τιμή της βασικής ποικιλίας πετρελαίου που εξάγει στην Ασία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν περιορίζει τις ροές στην περιοχή και προκαλεί αναταράξεις στις αγορές ενέργειας.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco θα αυξήσει τις τιμές του Arab Light για τα φορτία του Μαΐου, με premium στα 19,50 δολάρια για τα διυλιστήρια στην Ασία, βάσει των νέων τιμών, αναφέρει το Bloomberg. To premium για τα φορτία του Απριλίου ήταν στα 2,50 δολάρια.

Ωστόσο, η τιμή αυτή για τα φορτία Μαΐου είναι κατώτερη από τις εκτιμήσεις των εμπόρων και των διυλιστηρίων για premium 40 δολαρίων ανά βαρέλι.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, με την Ισλαμική Δημοκρατία να κλείνει ουσιαστικά το Ορμούζ και να “στραγγαλίζει” τις προμήθειες των γειτόνων της από τον Περσικό Κόλπο. Το Brent έχει κερδίσει πάνω από 50%, ενώ οι τιμές των καυσίμων από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ασία έχουν εκτοξευθεί.

Το σαουδαραβικό αργό τιμολογείται με βάση έναν δείκτη αναφοράς που αποτελείται από έναν συνδυασμό των συμβολαίων Oman στο Gulf Mercantile Exchange με έδρα το Ντουμπάι, καθώς και της τιμής πετρελαίου Dubai όπως αποτιμάται από μονάδα της S&P Global Energy, γνωστή ως Platts. Οι επίσημες τιμές πώλησης της Aramco καθορίζονται κάθε μήνα ως διαφορά (premium ή discount) έναντι αυτού του βασικού δείκτη.

Τον Αύγουστο του 2022, η Aramco είχε ορίσει το premium για τις πωλήσεις του Arab Light στην Ασία στα 9,80 δολάρια/βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.