Fuel Pass 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση καυσίμων έως 60 ευρώ – Ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς θα κάνετε αίτηση

Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για καύσιμα, με τα ποσά να κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή ενόψει της πασχαλινής εξόδου, με στόχο τη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξημένο κόστος μετακίνησης.

Η ειδική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 Απριλίου 2026 και δέχεται αιτήσεις ταυτόχρονα από όλους τους δικαιούχους. Ωστόσο, τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της αναμένεται αυξημένος φόρτος, καθώς πολλοί σπεύδουν να εξασφαλίσουν την επιδότηση πριν από το Πάσχα. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση.

Οι δικαιούχοι έχουν δύο επιλογές για την καταβολή της ενίσχυσης: είτε μέσω ψηφιακής κάρτας Fuel Pass είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων αλλά και σε μέσα μεταφοράς ή ταξί με κατάλληλα POS, ενώ απαιτεί smartphone με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών (NFC). Από την άλλη, η τραπεζική κατάθεση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του ποσού.

Όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα ή τη Μεγάλη Τρίτη εκτιμάται ότι θα λάβουν τα χρήματα πριν το Πάσχα, εφόσον ολοκληρωθεί εγκαίρως η επεξεργασία. Αντίθετα, αιτήσεις που θα γίνουν τη Μεγάλη Τετάρτη ενδέχεται να πληρωθούν μετά τις αργίες, λόγω τραπεζικών περιορισμών.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ενίσχυση καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η εκταμίευση πραγματοποιείται από την εταιρεία του Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», που έχει και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος. Μετά την έγκριση, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση ανά τέκνο

Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπλήρωση στοιχείων, καθώς λάθη σε IBAN, κινητό τηλέφωνο ή email μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή απόρριψη της πληρωμής. Παράλληλα, συνιστάται η έγκαιρη υποβολή της αίτησης, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα λόγω αυξημένης ζήτησης.

Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ενεργοποίησή της μέσω του συνδέσμου που θα λάβουν. Η κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία αίτησης βήμα-βήμα

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ως εξής: