Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ

Η Elcon Megarad και η Synnergy Hellas ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε έργα που απαιτούν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές για δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Elcon Megarad διαθέτει εξειδικευμένα προϊόντα για συνδέσεις και τερματισμούς καλωδίων χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, με πιστοποιήσεις από ανεξάρτητα εργαστήρια και συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα (IEC, CENELEC). Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει heat-shrink και cold-shrink λύσεις, καθώς και πλήρη κιτ εγκατάστασης για επαγγελματικές εφαρμογές.

Η Synnergy Hellas, επίσημος συνεργάτης της Elcon Megarad στην Ελλάδα, υποστηρίζει την υλοποίηση έργων με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για αξιοπιστία, αντοχή και ασφάλεια, συμβάλλοντας στη βελτίωση της υποδομής των δικτύων διανομής.