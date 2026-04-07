Fuel Pass: Επανεκκίνηση της πλατφόρμας με ΑΦΜ – Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις μετά την «κατάρρευση»

Μετά τα σοβαρά τεχνικά προβλήματα που σημειώθηκαν χθες στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr για το Fuel Pass, λόγω της μαζικής ταυτόχρονης εισόδου χιλιάδων πολιτών, το σύστημα επαναλειτουργεί από σήμερα με νέο τρόπο υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να αποφευχθεί νέα υπερφόρτωση.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ανοίγει εκ νέου με κλιμακωτή πρόσβαση, βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ των δικαιούχων:

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1, 2 και 3.

Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η διαδικασία αφορά όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου και έως τις 30 Απριλίου 2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, χωρίς περιορισμούς.

Τι προκάλεσε την κατάρρευση

Η πλατφόρμα τέθηκε εκτός λειτουργίας μέσα σε λιγότερο από μία ώρα από την έναρξή της, καθώς η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Μέχρι τη στιγμή της διακοπής είχαν πραγματοποιηθεί περίπου 16.000 συνδέσεις και είχαν εγκριθεί σχεδόν 15.500 αιτήσεις, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα προς τα τραπεζικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, καταγράφονταν έως και 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο πριν την κατάρρευση. Για την αποκατάσταση του προβλήματος πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και των τεχνικών της εταιρείας που διαχειρίζεται τη διασύνδεση των συστημάτων.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και ολοκληρώνουν την ταυτοποίησή τους μέσω κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο.

Στη συνέχεια:

επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους,

δηλώνουν ή επιλέγουν το όχημα,

επιλέγουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί:

μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή

με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN).

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν άμεσα αναμένεται να πληρωθούν εντός 48 ωρών. Ωστόσο, όσες κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά θα εξοφληθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Ποσά επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής:

Για αυτοκίνητα:

60 ευρώ για νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Το μέτρο καλύπτει το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως το τέλος Ιουλίου.