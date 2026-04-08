Άνοδος του χαλκού σε υψηλό τριών εβδομάδων μετά την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Η τιμή του χαλκού κατέγραψε σημαντική άνοδο, φτάνοντας σε υψηλό τριών εβδομάδων, μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις και πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το βιομηχανικό μέταλλο σημείωσε άνοδο έως και 3,5%, αγγίζοντας τα 12.741 δολάρια ανά τόνο στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), καθώς οι διεθνείς αγορές επανήλθαν σε καθεστώς αυξημένης διάθεσης για ρίσκο. Την ίδια ώρα, το αλουμίνιο —το μέταλλο που επηρεάστηκε εντονότερα από τους φόβους διαταραχής της προσφοράς λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή— κινήθηκε σε περιορισμένο εύρος τιμών.

Η συμφωνία για δίμηνη εκεχειρία επετεύχθη μόλις λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο Donald Trump για πιθανή επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Η αποκλιμάκωση οδήγησε σε ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου —τη μεγαλύτερη των τελευταίων έξι ετών— ενώ οι μετοχές κατέγραψαν έντονη άνοδο, βελτιώνοντας τις προοπτικές ζήτησης για βιομηχανικά μέταλλα.

Όπως δήλωσε η Gao Yin, η επιστροφή της όρεξης για ρίσκο οδήγησε σε αύξηση των τοποθετήσεων σε βασικά μέταλλα. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι λόγω του προσωρινού χαρακτήρα της εκεχειρίας, οι αγορές δύσκολα θα επανέλθουν στα έντονα ανοδικά επίπεδα που είχαν καταγραφεί στις αρχές του έτους, τα οποία στηρίζονταν κυρίως στην αυξημένη ρευστότητα.

Σε ό,τι αφορά την πλευρά της προσφοράς, η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ είναι κρίσιμη, καθώς αποτελεί βασικό θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερα για το αλουμίνιο, η σημασία είναι μεγάλη, καθώς η Μέση Ανατολή καλύπτει περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής. Οι αποστολές είχαν επηρεαστεί από την ένταση στην περιοχή και από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εταιρειών όπως η Aluminium Bahrain BSC και η Emirates Global Aluminium PJSC.

Στις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο, ο χαλκός ενισχύθηκε κατά 3,1% στα 12.693 δολάρια ανά τόνο, ενώ το αλουμίνιο σημείωσε μικρή πτώση 0,3% στα 3.466 δολάρια. Τα υπόλοιπα βασικά μέταλλα κατέγραψαν επίσης ανοδική πορεία, αντανακλώντας τη συνολική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.