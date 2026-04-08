Ενεργειακή κρίση: Η εκεχειρία φέρνει αποκλιμάκωση, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Η ανακοίνωση της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προσέφερε μια πρώτη ανάσα στις διεθνείς αγορές ενέργειας, χωρίς όμως να αποκαθιστά την αίσθηση ασφάλειας που απαιτείται για ουσιαστική σταθεροποίηση. Για την Ελλάδα, η περίοδος που προηγήθηκε άφησε ήδη έντονο αποτύπωμα στις τιμές των καυσίμων, στη μεταβλητότητα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στον σχεδιασμό της ενεργειακής επάρκειας, με την κυβέρνηση να παραμένει σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει κινητοποιήσει όλους τους βασικούς φορείς του συστήματος, συγκαλώντας διαδοχικές έκτακτες συσκέψεις με τη συμμετοχή των Διαχειριστών, των διυλιστηρίων και των προμηθευτών ενέργειας. Το βασικό ζητούμενο είναι διπλό: αφενός η διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας και αφετέρου η αποτροπή ενδεχόμενων πιέσεων στην ηλεκτροδότηση και στην αγορά καυσίμων, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε πρώτα και πιο άμεσα τα καύσιμα. Μέσα σε διάστημα περίπου 40 ημερών, οι τιμές λιανικής κατέγραψαν έντονες ανατιμήσεις. Η αμόλυβδη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 18,39%, φθάνοντας τα 2,073 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel κίνησης σημείωσε άνοδο 32,40%, αγγίζοντας τα 2,072 ευρώ ανά λίτρο. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου καταγράφηκε αύξηση 52,08%. Σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές, οι τιμές του diesel κινήθηκαν ακόμη υψηλότερα, εντείνοντας την πίεση σε μεταφορές, τουρισμό και τοπικές οικονομίες.

Η εκεχειρία οδήγησε σε υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο η αποκλιμάκωση αυτή παραμένει μερική. Η αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν έχει εκλείψει, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής δεν αποκαθίστανται άμεσα και η επάνοδος των κανονικών ροών προσκρούει σε σοβαρά λειτουργικά και ναυτιλιακά εμπόδια. Τα πλοία παραμένουν επιφυλακτικά απέναντι στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, τα ναύλα κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σημαντικές ποσότητες πετρελαίου, διυλισμένων καυσίμων και LNG εξακολουθούν να αναμένουν ασφαλή μεταφορά.

Για την Ελλάδα, η αβεβαιότητα αυτή μεταφράστηκε σε ανάγκη αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, κυρίως σε βενζίνη και ντίζελ, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες μιας ενδεχόμενης νέας διαταραχής στην αγορά. Μετά, όμως, την ανακοίνωση της προσωρινής εκεχειρίας, δεν διαφαίνεται προς το παρόν άμεση ανάγκη ενεργοποίησης ενός τέτοιου μέτρου, αν και οι μηχανισμοί ετοιμότητας παραμένουν σε ισχύ.

Παράλληλα, η χώρα έχει ήδη κινηθεί προς τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αργού πετρελαίου. Τα εγχώρια διυλιστήρια έχουν στραφεί σε εναλλακτικές αγορές, όπως το Καζακστάν, η Νορβηγία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία, ενώ για το ιρακινό πετρέλαιο αξιοποιούνται εναλλακτικές οδοί μέσω αγωγών. Αυτή η στρατηγική περιορίζει την εξάρτηση από τον Περσικό Κόλπο, χωρίς όμως να αναιρεί την έκθεση της χώρας στις διεθνείς αναταράξεις.

Στο ηλεκτρικό ρεύμα, η εικόνα παραμένει προς το παρόν πιο συγκρατημένη, αλλά όχι ανέφελη. Στη χονδρεμπορική αγορά, η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου κατέγραψε μέση τιμή 97,14 ευρώ/MWh, επίπεδο υψηλότερο από τον Μάρτιο, αν και ακόμη κάτω από το όριο των 100 ευρώ/MWh. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο φυσικό αέριο, του οποίου οι τιμές δεν ακολούθησαν την ίδια καθοδική πορεία με το πετρέλαιο. Ο δείκτης TTF παραμένει γύρω στα 53 ευρώ/MWh, διατηρώντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πιέσεων στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής και, κατ’ επέκταση, στα τιμολόγια.

Η σχετική ανθεκτικότητα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ στο εγχώριο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών και επιτρέπει στην Ελλάδα να λειτουργεί ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η εξέλιξη λειτουργεί ως κρίσιμο αντίβαρο στις διεθνείς πιέσεις, αν και απαιτείται παράλληλα προσεκτική διαχείριση του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΕΝ και οι Διαχειριστές προχωρούν σε εντολές περιορισμού της παραγωγής από φωτοβολταϊκά σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, προκειμένου να αποτραπούν ανισορροπίες στο δίκτυο.

Παρά τη σχετική σταθερότητα στο ρεύμα, το συνολικό ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά παραμένει αυξημένο. Οι κρατικές επιδοτήσεις, ιδίως στο diesel κίνησης, έχουν σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί από τις συνεχείς ανατιμήσεις, περιορίζοντας αισθητά το πραγματικό όφελος για τον τελικό καταναλωτή. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο πιεστική στα καύσιμα μετακίνησης και θέρμανσης, όπου οι αυξήσεις έχουν ήδη περάσει στην καθημερινότητα, επιβαρύνοντας τα οικογενειακά και επιχειρηματικά κόστη.

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η εκεχειρία δεν έχει άρει τους βασικούς κινδύνους. Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να αποτελούν το πιο ευαίσθητο σημείο της παγκόσμιας ενεργειακής αλυσίδας, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό μέρος της διεθνούς αγοράς LNG. Οποιαδήποτε νέα διαταραχή στη διέλευση πλοίων ή περαιτέρω πλήγματα σε υποδομές της περιοχής θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα άνοδο των τιμών, σε αναδρομολογήσεις φορτίων και σε πρόσθετες πιέσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα, ιδίως ενόψει της αναπλήρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου για τον επόμενο χειμώνα.

Η ελληνική ενεργειακή αγορά βρίσκεται, συνεπώς, σε μια μεταβατική φάση, όπου η προσωρινή αποκλιμάκωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει. Η κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακίσει τον εφοδιασμό μέσα από αποθέματα, συντονισμό και διαφοροποίηση πηγών προμήθειας, όμως η διεθνής αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει άμεσα τις τιμές και τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Για την ώρα, η βασική λέξη δεν είναι η ομαλοποίηση, αλλά η διαρκής εγρήγορση.