ΕΕ: Κρίσιμος κόμβος το Στενό του Ορμούζ – Προειδοποιήσεις για παρατεταμένη κρίση
ΕΕ: Κρίσιμος κόμβος το Στενό του Ορμούζ – Προειδοποιήσεις για παρατεταμένη κρίση

ΕΕ: Κρίσιμος κόμβος το Στενό του Ορμούζ – Προειδοποιήσεις για παρατεταμένη κρίση

Η ΕΕ δέχεται το πρώτο φορτίο καυσίμων από την Ινδία μετά τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Συμφωνία στην ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων έως το 2040

Στόχοι της ΕΕ για το κλίμα: Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία

Σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Anna-Kaisa Itkonen.

Σύμφωνα με την ίδια, περίπου το 8,5% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που εισάγει η ΕΕ διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα, καθώς και το 7% του πετρελαίου της. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η εξάρτηση σε προϊόντα διύλισης, καθώς σχεδόν το 40% του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων περνά από την ίδια θαλάσσια οδό, η οποία έχει επηρεαστεί έντονα λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η κ. Ίτκονεν προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι προσωρινές, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.

