ΕΕ: Κρίσιμος κόμβος το Στενό του Ορμούζ – Προειδοποιήσεις για παρατεταμένη κρίση

Σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Anna-Kaisa Itkonen.

Σύμφωνα με την ίδια, περίπου το 8,5% του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που εισάγει η ΕΕ διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα, καθώς και το 7% του πετρελαίου της. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η εξάρτηση σε προϊόντα διύλισης, καθώς σχεδόν το 40% του ντίζελ και των αεροπορικών καυσίμων περνά από την ίδια θαλάσσια οδό, η οποία έχει επηρεαστεί έντονα λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει το Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η κ. Ίτκονεν προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις δεν θα είναι προσωρινές, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής.