Καύσιμα: Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές παρά την εκεχειρία – Σταδιακή αποκλιμάκωση μετά το Πάσχα

Παρά την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που οδήγησε σε υποχώρηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, η ελληνική αγορά καυσίμων εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά. Η βενζίνη και το ντίζελ παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, διαμορφώνοντας ένα αυξημένο κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ένταση των ανατιμήσεων που προηγήθηκαν. Σε διάστημα περίπου 40 ημερών, οι τιμές λιανικής αυξήθηκαν σημαντικά, με την αμόλυβδη να φθάνει κοντά στα 2,07 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ να ακολουθεί σε αντίστοιχα επίπεδα. Σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές, οι τιμές ξεπερνούν τα 2,20 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται ανά γεωγραφική ζώνη.

Η αποκλιμάκωση που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές μετά την εκεχειρία δεν μεταφέρεται άμεσα στην ελληνική αντλία. Η τιμολόγηση των διυλιστηρίων βασίζεται σε μέσους όρους προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα να υπάρχει χρονική υστέρηση στην ενσωμάτωση των μειώσεων. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης αναμένονται σταδιακά από τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η πιο ουσιαστική υποχώρηση τοποθετείται χρονικά μετά το Πάσχα.

Την ίδια στιγμή, η δομή της τελικής τιμής περιορίζει την ένταση των μειώσεων. Η φορολογία εξακολουθεί να αντιστοιχεί περίπου στο 60% της τιμής της αμόλυβδης και στο 41% του πετρελαίου κίνησης, γεγονός που μειώνει τη δυνατότητα πλήρους μετακύλισης των διεθνών διακυμάνσεων στον καταναλωτή. Ακόμη και οι παρεμβάσεις στήριξης, όπως η επιδότηση στο ντίζελ, έχουν σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί από την άνοδο των τιμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει προχωρήσει σε αποδέσμευση περίπου 2 εκατ. βαρελιών καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα, κυρίως σε βενζίνη και ντίζελ, με στόχο την ενίσχυση της αγοράς και τη διατήρηση της ομαλής τροφοδοσίας. Η κίνηση αυτή έχει προληπτικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με έλλειψη εφοδιασμού, αλλά με την ανάγκη περιορισμού των επιπτώσεων από τη διεθνή αστάθεια. Η εκεχειρία, αν και συμβάλλει στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές, δεν αναιρεί την ανάγκη διατήρησης αυτών των μηχανισμών στήριξης.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αργού από περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ ενισχύει την ανθεκτικότητα του εφοδιασμού, επιτρέποντας στη χώρα να διατηρεί επάρκεια χωρίς άμεσους κινδύνους.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η αποκλιμάκωση των τιμών θα είναι σταδιακή. Αν και η πτώση των διεθνών τιμών δημιουργεί προϋποθέσεις για χαμηλότερο κόστος, η πλήρης αποτύπωσή της στην ελληνική αγορά θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της εκεχειρίας και τη σταθερότητα των ενεργειακών ροών. Μέχρι τότε, οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να κινούνται σε μια αγορά αυξημένων τιμών, με τις μειώσεις να εμφανίζονται με καθυστέρηση.