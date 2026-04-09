Κτηματολόγιο: Καθοριστικός ο ρόλος των γεωχωρικών δεδομένων

Στον κρίσιμο ρόλο των αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων για τη διαφάνεια, την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και τη στήριξη της ανάπτυξης αναφέρθηκε η γενική διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, στο 5th ESG Conference στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ίδια τόνισε ότι το ESG δεν αποτελεί απλώς μια υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά στρατηγική επιλογή που συνδέει τη βιωσιμότητα με την υπεύθυνη διακυβέρνηση και την κοινωνική αξία.

Όπως επισημάνθηκε, η αξιοποίηση αξιόπιστων γεωχωρικών δεδομένων είναι καθοριστική για τη σωστή διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση γης, ενώ συμβάλλει σε πιο τεκμηριωμένες και διαφανείς αποφάσεις τόσο στη δημόσια πολιτική όσο και στις επενδύσεις.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ίδια, «τα γεωχωρικά δεδομένα του Φορέα, όταν συνδυάζονται με περιβαλλοντικά και πολεοδομικά στοιχεία, υποστηρίζουν σύγχρονες προσεγγίσεις risk management και επιτρέπουν την ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης φυσικών και κλιματικών κινδύνων, την ιεράρχηση των αναγκών και των απαιτούμενων παρεμβάσεων, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων σε πραγματικό χρόνο».

Στρατηγικοί Άξονες για ένα Ολοκληρωμένο Οικοσύστημα Δεδομένων

Η Γενική Διευθύντρια του ΕΚ τόνισε ότι η συμβολή του Κτηματολογίου αποτυπώνεται σε 5 βασικά επίπεδα:

Ακριβής αποτύπωση της ιδιοκτησίας: Μέχρι τα μέσα του έτους πάνω από το 85% της επικράτειας θα βρίσκεται σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου. Κάθε γεωτεμάχιο αποκτά τον μοναδικό του κωδικό (ΚΑΕΚ), διασφαλίζοντας την ασφάλεια δικαίου.

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικής πληροφορίας: Το Κτηματολόγιο διασυνδέεται με δασικούς χάρτες και προστατευόμενες περιοχές για την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

Διάθεση Ανοικτών Δεδομένων: Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης, η κτηματολογική πληροφορία καθίσταται προσβάσιμη μέσω επίσημων ψηφιακών πυλών Ανοιχτών Δεδομένων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τις επενδύσεις.

Διαλειτουργικότητα: Η διασταύρωση και διασύνδεση των πληροφοριών από διαφορετικές βάσεις δεδομένων επιτρέπει τη μείωση των αντιφάσεων, επιταχύνει τις αποφάσεις και ενισχύει τη θεσμική ασφάλεια.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Δραστική βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και ουσιαστικός περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ίδιου του Φορέα.

ESG στην πράξη

Η δέσμευση του Ελληνικού Κτηματολογίου αποτυπώθηκε ήδη από το 2025 με τη σύνταξη της πρώτης Έκθεσης Βιωσιμότητας.

«Η εθνική κλιματική ανθεκτικότητα δεν ξεκινά μόνο από τα έργα και τις υποδομές. Ξεκινά από τη γνώση, και η γνώση ξεκινά από αξιόπιστα δεδομένα», σημείωσε κλείνοντας η κ. Μαρκέλλου, προσθέτοντας ότι τα δεδομένα της γης αποτελούν τη βάση κάθε σοβαρής, δίκαιης και βιώσιμης απόφασης.