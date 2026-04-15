Η τεχνολογία της LG φέρνει ιδανική άνεση σε κάθε γωνιά του σπιτιού
Η τεχνολογία της LG φέρνει ιδανική άνεση σε κάθε γωνιά του σπιτιού

Η τεχνολογία της LG φέρνει ιδανική άνεση σε κάθε γωνιά του σπιτιού

Η LG διακρίθηκε στα iF Design Awards 2026 για τα καινοτόμα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού

Η LG ενισχύει τη συνεργασία της με την Electronet με τα κλιματιστικά τοίχου

Η LG Electronics παρουσιάζει τη νέα γενιά κλιματιστικών Dualcool Pro και Ocean, σχεδιασμένων για να φέρουν στο σπίτι σας τέλεια θερμοκρασία, καθαρό αέρα και ηρεμία, όλο το χρόνο. Είτε πρόκειται για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού είτε για το χειμώνα, η τεχνολογία της LG σας προσφέρει άμεση ψύξη ή θέρμανση, με στυλ και αθόρυβη λειτουργία που ταιριάζει σε κάθε ανάγκη.

Τα Dualcool Pro ξεχωρίζουν με compact design και έξυπνη συνδεσιμότητα με WiFi, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τη θερμοκρασία από το κινητό σας όπου κι αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής ThinQTM.

Η Ocean σειρά με Dual Inverter Compressor™ και λειτουργία Active energy control εξασφαλίζει την εξοικοινόμηση ενέργειας και την προσαρμογή στις απαιτήσεις του χώρου.

Με προηγμένα φίλτρα αέρα και τη λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού, οι μονάδες φροντίζουν για την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας σκόνη, αλλεργιογόνα και μικροοργανισμούς — για ένα σπίτι όχι μόνο δροσερό ή ζεστό, αλλά και πιο υγιεινό.

Τα LG Dualcool Pro και Ocean δεν είναι απλά κλιματιστικά — είναι η καθημερινή σας όαση, που φέρνει δροσιά, ζεστασιά και καθαρό αέρα, ακριβώς όπως το χρειάζεστε.

