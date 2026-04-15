Στ. Παπασταύρου: «Μετράμε αντίστροφα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2027. Σε 300 περίπου μέρες από τώρα, θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα.»

Υπεγράφη σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου η σύμβαση Γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, μεταξύ της Energean (ως operator της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy) και της εταιρείας Stena Drilling. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι του ομίλου Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, της Stena Drilling, κ. Erik Ronsberg και της HelleniQ Energy, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, καθώς και οι Πρέσβεις των Ηνωμένων Πολιτειών, κα Κ. Guilfoyle και της Σουηδίας, κ. H. Emsgård.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας, που υλοποιεί τον εθνικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την ταχεία ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων. Που κάνει επιτέλους πράξη προσδοκίες, μελέτες και σχεδιασμό δεκαετιών. Και είναι ιστορική, γιατί από σήμερα μετράμε σε μήνες, σε μέρες, μετράμε αντίστροφα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2027. Σε 300 περίπου μέρες από τώρα, θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, στο σημείο Ασωπός 1 του Βορειοδυτικού Ιονίου. Η ονομασία «Ασωπός 1» προσδίδει στον ερευνητικό στόχο έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη σύγχρονη ενεργειακή προσπάθεια της Πατρίδας μας με τη μυθολογική παρακαταθήκη της χώρας μας. Η στιγμή είναι ιστορική και διότι, αν οι ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου στο σημείο Ασωπός 1 επιβεβαιωθούν και επιτρέπουν εμπορική εκμετάλλευση, τότε θα οδηγήσει την Πατρίδα μας σε ένα άλμα οικονομικής ανάπτυξης και γεωπολιτικής ισχύος. Και πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας θα είναι πιο ισχυρή και πιο ανθεκτική ενεργειακά, ενώ θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένα δημόσια έσοδα για όλους -τουλάχιστον το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο δημόσιο-, περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, απόκτηση τεχνογνωσίας και υψηλής εξειδίκευσης, επενδύσεις και ανάπτυξη υποδομών. Σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και με χρήση της τελευταίας τεχνολογίας, διασφαλίζουμε ότι κάθε δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, κ. Μαθιός Ρήγας, υπογράμμισε: «Η σημερινή υπογραφή της συμφωνίας με τη Stena Drilling για το γεωτρύπανο που θα πραγματοποιήσει την ερευνητική γεώτρηση στον στόχο Ασωπός 1, στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναβίωση του τομέα της έρευνας υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας. Αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικής δουλειάς που πραγματοποίησε η τεχνική μας ομάδα, οι γεωλόγοι μας και οι γεωφυσικοί μας με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ερμηνεία των τρισδιάστατων δεδομένων που αντλήσαμε πριν 3,5 χρόνια στην περιοχή, μιας δουλειάς που επιβραβεύθηκε με την είσοδο της ExxonMobil στην κοινοπραξία μας με την HelleniQ Energy. Με την Stena Drilling έχουμε εκτελέσει με απόλυτη επιτυχία, απόλυτη ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό στα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα 10 γεωτρήσεις σε νερά με υπερδιπλάσια βάθη σε σχέση με αυτά που θα δουλέψουμε στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Είμαστε συνεπώς βέβαιοι ότι η πρώτη ερευνητική θαλάσσια γεώτρηση στην χώρα μας έπειτα από 40 χρόνια θα πραγματοποιηθεί με τις βέλτιστες συνθήκες και προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα η συνολική επένδυση της τάξης των 70 εκατ. ευρώ θα δώσει σημαντική πνοή εργασίας σε ελληνικές εταιρείες σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι στο 16%, ωστόσο ο στόχος είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Με δεδομένο ότι η χώρα μας καταναλώνει ετησίως περί τα 6 με 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική για την Ελλάδα, την οικονομία και τους πολίτες θα είναι μια επιτυχημένη έκβαση της προσπάθειας αυτής. Είμαστε απολύτως προσηλωμένοι στην άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, με τον επαγγελματισμό που διακρίνει τα μέλη της εταιρεία μας και πάντοτε, σε αγαστή συνεργασία με τους εταίρους μας, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Με το όραμα και την εμπειρία της δραστηριοποίησης σε 8 χώρες, στην Μεσόγειο, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Μέσης Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική όπου έχουμε επενδύσει άνω των 4 δισεκ. ευρώ, προχωρούμε σε ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, o αντιπρόεδρος της ExxonMobil, κ. John Ardill υπογράμμισε: «Γεια σας φίλοι, σας χαιρετώ από το Τέξας. Μακάρι να μπορούσα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην Αθήνα. Δυστυχώς, μπορώ να είμαι μόνο μέσω κάμερας.Αυτή είναι μια ιστορική ημέρα τόσο για την Energean όσο και για την ExxonMobil, και έχω τρία μηνύματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, σε αυτή τη σημαντική συγκέντρωση. Πρώτα απ’ όλα, αναλογιζόμενοι τους τελευταίους έξι μήνες, χτίσαμε τη συνεργασία μας στο P-TEC. Δημιουργήσαμε την απαραίτητη ευθυγράμμιση μεταξύ των εταίρων και της κυβέρνησης και δεσμευτήκαμε να έρθουμε να πραγματοποιήσουμε έρευνες στην Ελλάδα, στο Block 2. Προχωρώντας στο σήμερα, έχουμε έναν στόχο γεώτρησης, προχωρούμε στη δέσμευση για την πλατφόρμα γεώτρησης και υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας προς τους εταίρους μας, προς τον ελληνικό λαό και προς την κυβέρνηση. Κοιτάζοντας μπροστά, τους επόμενους μήνες έως τις αρχές του 2027, θα εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες άδειες, θα σχεδιάσουμε και θα εκτελέσουμε μια ασφαλή ερευνητική γεώτρηση και αναμένουμε να εξερευνήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό κοίτασμα πετρελαίου ή φυσικού αερίου στη Μεσόγειο. Αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα και σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο σε αυτή τη συνεργασία, κάτι που όλοι μας πρέπει να γιορτάσουμε και να είμαστε πολύ περήφανοι. Σας ευχαριστώ, ζητώ ξανά συγγνώμη που δεν βρίσκομαι εκεί δια ζώσης, και έχουμε μπροστά μας μερικούς πολύ απαιτητικούς μήνες»

Εκ μέρους της Stena Drilling, ο κ. Erik Ronsberg ανέφερε: «Γιορτάζουμε φέτος την 30ή επέτειο λειτουργίας μας. Αποτελούμε μέρος του ομίλου Stena και είμαστε τυχεροί που ανήκουμε σε αυτόν, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να επενδύουμε διαρκώς στις μονάδες γεώτρησής μας, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Μπορεί να είμαστε μια μικρότερη εταιρεία, ωστόσο έχουμε παγκόσμια παρουσία και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και να εξελισσόμαστε. Είμαστε μια εταιρεία που βασίζεται στην περιέργεια, στην καινοτομία και στη συνεχή μάθηση. Tο Stena DrillMax, είναι ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά πλοία που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Πρόκειται για μια συναρπαστική περίοδο για την εταιρεία μας, για την Energean και, βεβαίως, για την Ελλάδα».

Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, CEO της HelleniQ Energy τόνισε: «Η σημερινή μέρα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί ουσιαστικά είναι ένα βήμα σε μια μαραθώνια κούρσα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με ανακοινώσεις κάθε τόσο ή με δηλώσεις. Είναι μια διαδικασία που θέλει πολύ χρόνο για να μπορέσει να γίνει. Και νομίζω ότι τουλάχιστον ο Υπουργός που έχουμε τώρα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι αντιλαμβάνεται το πλαίσιο μες στο οποίο κινούμαστε . Προφανώς μια ανακάλυψη υδρογοναθράκων, είτε φυσικού αερίου είτε πετρελαίου, έχει από μόνης μια μεγάλη σημασία, πόσο δε μάλλον αν αυτό το πολλαπλασιάσεις και με άλλες πιθανές ευκαιρίες για να εξερευνήσεις και να βρεις κοιτάσματα, τα οποία τα κάνουμε με συνεργάτες οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον κόσμο. Η ExxonMobil, η Chevron είναι εταιρείες οι οποίες μπορούν να προσθέσουν πάρα πολύ μεγάλη αξία στην Ελλάδα. Είτε βρούμε είτε δεν βρούμε κάτι. Η αξία είναι δεδομένη. Το κομμάτι της ενεργειακής ασφάλειας που συζητήθηκε και τονίσθηκε προηγουμένως και από τον υπουργό και από την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο το ζούμε συνέχεια. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, θα ξανά έρθει στο προσκήνιο».

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Kimberly Guilfoyle δήλωσε: «Η συνεργασία μεταξύ των ExxonMobil, Energean, HelleniQ Energy και Stena αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η συνεργασία μας. Συνδυάζει την αμερικανική καινοτομία, την ελληνική τεχνογνωσία, και τη σουηδική τεχνολογία και αποδεικνύει ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι στενότεροι σύμμαχοί της συνεργαζόμαστε, επιτυγχάνουμε πραγματικά αποτελέσματα. Η σημερινή συμφωνία αντανακλά την κοινή μας δέσμευση για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού τώρα και στο μέλλον. Η στενή μας συνεργασία αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, εμπιστοσύνη στο ρυθμιστικό πλαίσιο διαφάνειας που έχει διαμορφώσει η Ελλάδα, και εμπιστοσύνη στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών επιχειρήσεων. Η συμφωνία αυτή για γεωτρήσεις αναδεικνύει τις ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή και ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου και πυλώνα σταθερότητας. Η σημερινή υπογραφή δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου – ενός κεφαλαίου που χαρακτηρίζεται από στενότερη συνεργασία, μεγαλύτερη φιλοδοξία, και απτά αποτελέσματα».

Ο Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, Håkan Emsgård, ανέφερε: «Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ συνδέεται με την επιτυχία της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια. Η σταθερή οικονομική κατάσταση, η ανάπτυξη, μια οικονομική ανάπτυξη που ξεπερνά αυτή των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Η επιτυχία είναι εξίσου εμφανής και στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα έχει απεξαρτηθεί από παλαιές ενεργειακές εξαρτήσεις. Η Ελλάδα είναι πλέον καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επιτυχία. Η χώρα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο για το οποίο συζητάμε σήμερα αποτελεί μια σημαντική ένδειξη αυτής της πορείας. Αυτό είναι μόνο η αρχή — η αρχή κάτι που έχει τεράστιες προοπτικές για όλους μας».