Υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν – Στα 90 δολάρια το αργό

Πτωτικά εξακολουθεί να κινείται το πετρέλαιο, την Τετάρτη, εν μέσω των προσδοκιών ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ενδέχεται να ξαναρχίσουν και ότι τελικά θα απελευθερωθεί η προσφορά από την κρίσιμη περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει αποκλειστεί λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Brent χάνει 16 σεντ, ή 0,2%, στα 94,63 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 4,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει απώλειες 70 σεντ, ή 0,8%, στα 90,58 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας “βουτιά” 7,9% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο πόλεμος έχει κλείσει σχεδόν πλήρως το Στενό του Ορμούζ, μια βασική θαλάσσια οδό για τη ροή αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων από τον Κόλπο προς αγοραστές σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ασία και την Ευρώπη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου ενδέχεται να ξαναρχίσουν αυτή την εβδομάδα, αφού έληξαν το Σαββατοκύριακο χωρίς καμία συμφωνία. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επίσης επιβάλει αποκλεισμό των πλοίων που αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, κάτι που, σύμφωνα με δήλωση του στρατού τους την Τετάρτη, έχει σταματήσει εντελώς το εμπόριο που εισέρχεται και εξέρχεται από τη χώρα δια θαλάσσης.

Παρά την εκεχειρία δύο εβδομάδων, η διέλευση μέσω του στενού παραμένει αβέβαιη, με την κυκλοφορία να ανέρχεται μόνο σε ένα κλάσμα των περίπου 130 πλοίων που διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό πριν από τον πόλεμο, ανέφεραν πηγές την Τρίτη.

Οι διυλιστές αναζητούν απεγνωσμένα εναλλακτικές πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου, αυξάνοντας τις επιπλέον χρεώσεις που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για πετρέλαιο από περιοχές όπως η ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ και η Βόρεια Θάλασσα. Ένα φορτίο WTI Midland με προορισμό το Ρότερνταμ διαπραγματεύτηκε την Τρίτη με ρεκόρ επιπλέον χρέωσης 22,80 δολαρίων ανά βαρέλι πάνω από τις ευρωπαϊκές τιμές αναφοράς.

Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό εμπόδισε δύο πετρελαιοφόρα να αποπλεύσουν από το Ιράν την Τρίτη, σύμφωνα με αμερικανικό αξιωματούχο.

Εντός της ημέρας, οι αγορές θα παρακολουθήσουν τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Ενέργειας.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης πιθανότατα μειώθηκαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Πηγές της αγοράς που είναι εξοικειωμένες με τα στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου δήλωσαν την Τρίτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.