Ιόνιο: Σε τροχιά η πρώτη θαλάσσια γεώτρηση μετά από δεκαετίες – Στόχος ο «Ασωπός» αρχές του 2027

Η υπογραφή της συμφωνίας για την πραγματοποίηση της πρώτης θαλάσσιας ερευνητικής γεώτρησης στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες σηματοδοτεί μια καμπή για τον εγχώριο ενεργειακό τομέα. Το έργο στο «Μπλοκ 2» του Ιονίου Πελάγους επαναφέρει τη χώρα στον χάρτη των ερευνών υδρογονανθράκων, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποκτά αυξημένη γεωπολιτική και οικονομική σημασία.

Η ερευνητική γεώτρηση στον στόχο «Ασωπός 1» προγραμματίζεται να ξεκινήσει στο διάστημα μεταξύ 14 και 24 Φεβρουαρίου 2027, με εκτιμώμενη διάρκεια 60 έως 70 ημερών. Τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα για την ύπαρξη εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος αναμένονται έως τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Πρόκειται για ένα αυστηρά δομημένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο προϋποθέτει την έγκαιρη ολοκλήρωση κρίσιμων προπαρασκευαστικών σταδίων, κυρίως στο πεδίο των περιβαλλοντικών εγκρίσεων.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία που αποτελείται από τις ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy, ενώ τη γεωτρητική δραστηριότητα έχει αναλάβει η Stena Drilling. Η συμμετοχή αυτών των εταιρειών συνδυάζει διεθνή τεχνογνωσία, χρηματοδοτική ισχύ και εμπειρία στην ελληνική αγορά. Η ExxonMobil κατέχει το 60% της κοινοπραξίας και αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στη φάση εκμετάλλευσης, εφόσον το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχές. Η Energean λειτουργεί ως διαχειριστής της ερευνητικής φάσης, ενώ η HELLENiQ Energy συμμετέχει με στρατηγική στόχευση την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων.

Ο στόχος «Ασωπός» εκτιμάται ότι μπορεί να περιέχει έως και 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Πρόκειται για μέγεθος ιδιαίτερα σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ την ετήσια κατανάλωση της χώρας. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης και εμπορικής αξιοποίησης, το κοίτασμα θα μπορούσε να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες για δεκαετίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Η οικονομική διάσταση του έργου είναι εξίσου κρίσιμη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δημόσια έσοδα που μπορεί να φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ σε βάθος εικοσαετίας, ενώ οι συνολικές επενδύσεις για την ανάπτυξη του κοιτάσματος ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά τη φάση της έρευνας όσο και κατά την ενδεχόμενη παραγωγή.

Πέραν των οικονομικών μεγεθών, το έργο αποκτά ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία. Η συμμετοχή ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού όπως η ExxonMobil ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και λειτουργεί ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο ρυθμιστικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας. Η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο περιφερειακού ενεργειακού κόμβου, σε ένα πλαίσιο όπου η διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πιθανή διασυνοριακή διάσταση του κοιτάσματος. Η γεωλογική δομή εκτιμάται ότι εκτείνεται προς την ιταλική ΑΟΖ, γεγονός που ανοίγει το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με την Ιταλία για συνεκμετάλλευση. Ένα τέτοιο σενάριο θα ενίσχυε περαιτέρω τη στρατηγική σημασία του έργου και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες μορφές ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή.

Καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση του σχεδιασμού παραμένει η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως τα μέσα Ιουνίου 2026 και η έγκρισή της έως τον Νοέμβριο του ίδιου έτους αποτελούν κρίσιμα ορόσημα. Τυχόν καθυστερήσεις, ιδίως λόγω νομικών προσφυγών, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συνολική πορεία του έργου.

Η γεώτρηση στο Ιόνιο συνιστά, συνολικά, ένα έργο υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλής προσδοκίας. Ενσωματώνει τεχνολογική πρόκληση, οικονομικό διακύβευμα και γεωπολιτική βαρύτητα. Η έκβασή της θα καθορίσει όχι μόνο την προοπτική αξιοποίησης των εγχώριων υδρογονανθράκων, αλλά και τη θέση της Ελλάδας στη διαμορφούμενη ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.