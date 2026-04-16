Σιάμισιης: Καθοριστική η γεώτρηση στο Block 2 για την αξιοποίηση υδρογονανθράκων
ΑΝ. ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ
Σιάμισιης: Καθοριστική η γεώτρηση στο Block 2 για την αξιοποίηση υδρογονανθράκων

Ανδρέας Σιάμισιης: Να δοθεί συνέχεια στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

Γιατί η HELLENiQ ENERGY ίδρυσε τη νέα εταιρεία trading στη Γενεύη

Helleniq Energy: Επέκταση στα Βαλκάνια και ενίσχυση ΑΠΕ

Απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση στο περιθώριο της τελετής υπογραφής στο ΥΠΕΝ της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ο CEO της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε:

«Η συμφωνία δέσμευσης του γεωτρύπανου για τον Φεβρουάριο του 2027, είναι το επόμενο βήμα στην υλοποίηση του απαιτητικού χρονοδιαγράμματος στο οποίο δεσμεύτηκαν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας και οι δημόσιοι φορείς. 

Για εμάς ως HELLENiQ ENERGY, η γρήγορη πρόοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης επηρεάζουν την αξιολόγηση και των υπολοίπων blocks όπου διαθέτουμε δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. 

Η ανακάλυψη και αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενεργείας, μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στην ελληνική οικονομία και να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Είναι στόχοι που πρέπει να διατηρήσουμε τόσο σε εταιρικό αλλά και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας όσο μπορούμε και τη τεχνογνωσία και εμπειρία των εταίρων μας.»

