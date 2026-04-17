Κίνα: Το πρώτο ηλεκτροκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι επιχειρησιακό

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο έξυπνο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Κίνας με εκτόπισμα 10.000 τόνων, είναι επιχειρησιακό από το απόγευμα της 15ης Απριλίου.

Πρόκειται επίσης, για το μεγαλύτερο πλοίο στην κατηγορία του σε παγκόσμιο επίπεδο, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα, μία νέα φάση στην πράσινη ηλεκτροκίνητη ανάπτυξη της κινεζικής παράκτιας εμπορικής ναυτιλίας.

Το πλοίο “Ning Yuan Dian Kun” απέπλευσε από το λιμάνι Νινγκμπό-Ζουσάν για το λιμάνι Τσιασίνγκ, με τα δύο λιμάνια να βρίσκονται στην επαρχία Τσετσιάνγκ στα ανατολικά της Κίνας.

Πρόκειται για μία σημαντική ναυτιλιακή γραμμή μεταφοράς εμπορευμάτων, η οποία συνήθως εξυπηρετείται από πλοία συμβατικών καυσίμων, ενώ τώρα, η ναυτιλιακή εξυπηρέτησή της μετατοπίζεται προς τα ηλεκτροκίνητα πλοία.

Το αναφερόμενο τεχνολογικά εξελιγμένο πλοίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ινστιτούτο, the Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute, ενώ είναι εφοδιασμένο με πλήρως ηλεκτροκίνητο σύστημα πρόωσης, με μηδενικές εκπομπές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, έξυπνη λειτουργία και υψηλή αποδοτικότητα στη μεταφορά εμπορικού φόρτου.