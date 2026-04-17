Στο Δικαστήριο της ΕΕ προσφεύγει η Σλοβακία για την απαγόρευση ρωσικού φυσικού αερίου

Η Σλοβακία προχωρά στην κατάθεση αγωγής κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο.

Όπως ανέφερε, η προσφυγή θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενη από αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, με στόχο την αναστολή εφαρμογής του μέτρου. Ο ίδιος άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο εγκρίθηκε ο σχετικός κανονισμός.

Η απόφαση της ΕΕ, που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, εγκρίθηκε με ενισχυμένη πλειοψηφία, επιτρέποντας την υπέρβαση των αντιρρήσεων που είχαν εκφράσει η Σλοβακία και η Ουγγαρία νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Πρόκειται για σαφή παραβίαση των βασικών αρχών των Συνθηκών της ΕΕ», υποστήριξε ο Φίκο, τονίζοντας ότι ζητήματα κυρώσεων και εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποφασίζονται ομόφωνα από τα κράτη-μέλη.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουγγαρία έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά της απαγόρευσης, ενώ η σλοβακική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει αντίστοιχη ενέργεια. Σύμφωνα με τον Φίκο, η προσφυγή της χώρας του θα κατατεθεί έως την προθεσμία της 27ης Απριλίου.

Παράλληλα, τόσο η Σλοβακία όσο και η Ουγγαρία συνεχίζουν να διατηρούν τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, την ώρα που η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Ρωσία και να περιορίσει τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.