Τιμές καυσίμων: Σταθερά κοντά στα 2 ευρώ και ενίσχυση πληθωριστικών πιέσεων

Η ενεργειακή αναταραχή φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των επιπτώσεων του κόστους των καυσίμων στην πραγματική οικονομίαι. Στην Ελλάδα, η κρίση που τροφοδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, με άμεσες συνέπειες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μεταφορές.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς συγκλίνουν στο ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, ακόμη και αν υπάρξουν περιοδικές διακυμάνσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Η πίεση είναι εντονότερη στο ντίζελ κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, δύο κατηγορίες καυσίμων με ιδιαίτερη βαρύτητα για το κόστος μεταφοράς, τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και την επιβάρυνση των νοικοκυριών κατά τους ψυχρότερους μήνες.

Το βασικό πρόβλημα δεν περιορίζεται στη λιανική τιμή στην αντλία. Το ντίζελ κίνησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα κόστους για το σύνολο της αγοράς, καθώς επηρεάζει άμεσα τη μεταφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Η διατήρησή του σε τόσο υψηλά επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο δευτερογενών ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά, δημιουργώντας ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων. Με άλλα λόγια, το ενεργειακό κόστος δεν μένει στον κλάδο των καυσίμων, αλλά μεταφέρεται σταδιακά στην ευρύτερη οικονομία.

Σε αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να αποτρέψει μια ανεξέλεγκτη μετάδοση του κόστους στον πληθωρισμό. Η κυβερνητική στρατηγική στηρίζεται σε δύο άξονες: στην ενίσχυση της προσφοράς και στη συνέχιση των μέτρων στήριξης των καταναλωτών. Στο πρώτο σκέλος εντάσσεται η απόφαση για απελευθέρωση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ώστε να ενισχυθεί η αγορά με πρόσθετες ποσότητες και να περιοριστούν οι κίνδυνοι νέων διαταραχών. Η παρέμβαση αυτή αποσκοπεί κυρίως στη σταθεροποίηση της αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει ευάλωτη.

Στο δεύτερο σκέλος, η κυβέρνηση διατηρεί τα εργαλεία επιδότησης, όπως το Fuel Pass, και εξετάζει τη συνέχιση των οριζόντιων παρεμβάσεων στην αντλία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, τα μέτρα αυτά έχουν συμβάλει ώστε οι τιμές να συγκρατούνται γύρω από το όριο των 2 ευρώ. Χωρίς τις παρεμβάσεις αυτές, η επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή θα ήταν αισθητά μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα ακόμα εντονότερη επίδραση στον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Παρά τα μέτρα, η αβεβαιότητα παραμένει ισχυρή. Οι στρεβλώσεις στη διεθνή αγορά ενέργειας δεν αφορούν μόνο το αργό πετρέλαιο, αλλά και τα επεξεργασμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται πολλαπλά τμήματα της αγοράς καυσίμων. Ξεχωριστή ανησυχία καταγράφεται για τα αεροπορικά καύσιμα στην Ευρώπη, καθώς οι διαταραχές στην τροφοδοσία ενδέχεται να περιορίσουν την επάρκεια αποθεμάτων. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τις αερομεταφορές, αλλά και τον τουρισμό, την εμπορική δραστηριότητα και τη συνολική λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε περιφερειακό επίπεδο.

Το κρίσιμο στοιχείο για την ελληνική οικονομία είναι ότι η ενεργειακή κρίση δεν εκδηλώνεται πλέον μόνο ως ζήτημα κόστους για τους οδηγούς ή τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο. Μετατρέπεται σε ευρύτερη πληθωριστική απειλή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις τιμές σε ολόκληρη την αγορά. Ειδικά όσο οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν ενεργές, η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η επόμενη περίοδος θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την αντοχή της αγοράς και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι διπλό: αφενός να αποτρέψει νέα έκρηξη τιμών στα καύσιμα, αφετέρου να περιορίσει τη μετακύλιση του ενεργειακού κόστους στον γενικό πληθωρισμό. Σε αυτή τη συγκυρία, η διασφάλιση της ενεργειακής σταθερότητας συνδέεται άμεσα όχι μόνο με την ομαλή τροφοδοσία της χώρας, αλλά και με τη συνολική λειτουργία της οικονομίας.