Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Νέα δικαστική ήττα για τους ενεργειακούς ομίλους στο Καζακστάν με φόντο πρόστιμο-μαμούθ 5 δισ. δολαρίων

Σενάρια παγκόσμιας έλλειψης πετρελαίου: Οι αγορές σε συναγερμό και ο κίνδυνος ιστορικής ενεργειακής κρίσης

Πετρέλαιο: Η Σαουδική Αραβία ανεβάζει το premium του Arab Light σε επίπεδα ρεκόρ

Υποχωρούν την Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου καθώς πιθανές περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν το Σαββατοκύριακο και μια 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ ενισχύουν τις ελπίδες των επενδυτών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδεχομένως να πλησιάζει στο τέλος του.

Τα futures του  Brent χάνουν 1,84 δολ. ή 1,85% στα 97,55 δολ. το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχωρούν κατά 2,16 δολ. ή 2,28%, στα 92,53 δολάρια το βαρέλι.Σε αυτά τα επίπεδα, το Brent οδεύει προς άνοδο 2,5% στην εβδομάδα, ενώ το WTI προς πτώση 4,2% από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες ωστόσο από το ξέσπασμα του πολέμου του Ιράν, με το Brent να παραμένει κοντά στα 100 δολ. ανά βαρέλι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε και πάλι την αισιοδοξία του για μια επικείμενη συμφωνία με το Ιράν. “Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν”, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

