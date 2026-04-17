Cenergy: Νέα τιμή-στόχος από Eurobank, ισχυρό περιθώριο ανόδου

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy, στα 25,3 από 18,2 ευρώ προηγουμένως, δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «αγοράς».

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι διαβλέπει σαφή περιθώρια αναβαθμίσεων για τη μετοχή, ενώ το upside έως την τιμή-στόχο κινείται στο 23,1%.

Αναλυτικότερα, μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για το 2025, η Eurobank Equities επαναλαμβάνει την εκτίμησή της για προσαρμοσμένα EBITDA ύψους 424 εκατ. ευρώ το 2026, ενσωματώνοντας παράλληλα μετριοπαθείς αναβαθμίσεις στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Οι αναθεωρήσεις αντανακλούν τη βελτιωμένη ορατότητα γύρω από την επένδυση στο Maryland, τις ισχυρότερες προοπτικές στα έργα καλωδίων λόγω ποιοτικότερου ανεκτέλεστου και τη σημαντική βελτίωση στο outlook των χαλυβδοσωλήνων.

Η εκτίμηση για το 2026 τοποθετείται υψηλότερα από την καθοδήγηση της διοίκησης και περίπου 12% πάνω από το consensus της αγοράς, ενώ παραμένει οριακά άνω του προηγούμενου μεσοπρόθεσμου στόχου της διοίκησης (380-420 εκατ. ευρώ). Σε αυτό το πλαίσιο, διαφαίνεται σαφές περιθώριο περαιτέρω αναβαθμίσεων εντός του έτους, σε ευθυγράμμιση με το ιστορικό της εταιρείας για ανοδικές αναθεωρήσεις. Παράλληλα, τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης μετά τη σύγκρουση με το Ιράν, κατά την εκτίμηση του οίκου, δεν αποτυπώνουν πλήρως τη δυναμική κερδοφορίας του βασικού πυρήνα δραστηριοτήτων, προσφέροντας ελκυστικό σημείο εισόδου.

Επέκταση δυναμικότητας και ενίσχυση περιθωρίων στα καλώδια στηρίζουν CAGR ~12%

Η Eurobank Equities αυξάνει τις εκτιμήσεις EBITDA κατά 3-4% για την περίοδο 2027-2028 και πλέον προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 12% για την περίοδο 2026-2029. Η ανάπτυξη στηρίζεται σε καλύτερο μείγμα δραστηριοτήτων και ενίσχυση περιθωρίων και στους δύο βασικούς τομείς.

Στα έργα καλωδίων, η ανάπτυξη αναμένεται αρχικά να προέλθει από όγκους, λόγω της νέας δυναμικότητας υψηλής τάσης, ενώ σταδιακά εκτιμάται και βελτίωση τιμολόγησης καθώς αυξάνεται το μερίδιο συμβολαίων υψηλής τάσης. Στα προϊόντα καλωδίων, παρά την ομαλοποίηση των περιθωρίων από τα υψηλά του 2023-2024, η ζήτηση παραμένει ισχυρή λόγω επενδύσεων στα δίκτυα, ενώ από το 2028 και μετά αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση τιμών με τη συμβολή της μονάδας στο Maryland.

Στους χαλυβδοσωλήνες, οι αναθεωρημένες προβλέψεις αποτυπώνουν βελτιωμένες βραχυπρόθεσμες συνθήκες, με τα περιθώρια να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα έως το 2028, υποστηριζόμενα από ευνοϊκό μείγμα έργων. Συνολικά, η εταιρεία εκτιμάται ότι θα επιτυγχάνει περιθώριο EBITDA άνω του 17,5% από το 2026 και μετά, υψηλότερο από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις για βασικούς ανταγωνιστές.

Οι υψηλές επενδύσεις κορυφώθηκαν – Φάση αξιοποίησης του επενδυμένου κεφαλαίου

Καθώς η Cenergy εξέρχεται από την περίοδο αιχμής επενδύσεων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτιμώνται στα 180 εκατ. ευρώ το 2026 και σταθεροποιούνται στα 115-120 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027, σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης.

Ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί περίπου στο 0,6x EBITDA το 2026, λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων, αλλά να αποκλιμακωθεί σημαντικά στη συνέχεια χάρη σε οικονομίες κλίμακας και βελτιώσεις αποδοτικότητας. Η δημιουργία ταμειακών ροών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει την εταιρεία κοντά σε ουδέτερη καθαρή θέση έως το 2029. Οι επικαιροποιημένοι υπολογισμοί δείχνουν μέση απόδοση επενδεδυμένου κεφαλαίου μετά φόρων (ROIC) 23-24% για την περίοδο 2026-2028, από περίπου 20% το 2022-2025, επιβεβαιώνοντας την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και τη δύναμη του ανεκτέλεστου.

Αποτίμηση – Περιθώριο ανόδου παρά την πρόσφατη ανάκαμψη

Παρά την άνοδο της μετοχής κατά άνω του 15% από τα χαμηλά του Μαρτίου 2026, η Eurobank Equities εκτιμά ότι υπάρχει περαιτέρω ανοδικό περιθώριο, καθώς η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντανακλά πλήρως τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Η μετοχή διαπραγματεύεται σε λιγότερο από 11 φορές το προβλεπόμενο EV/EBITDA 12μήνου, με έκπτωση περίπου 20% έναντι των βασικών ανταγωνιστών στον κλάδο καλωδίων, παρά τις υψηλότερες αποδόσεις και τις προοπτικές διεύρυνσης περιθωρίων.

Μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων EBITDA κατά 3-4% για το 2027-2028 και σημαντικότερα για τα επόμενα έτη, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 25,3 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 12,8x EV/EBITDA 12μήνου, διατηρώντας ωστόσο ένα μικρό discount σε σχέση με τους κορυφαίους ανταγωνιστές του κλάδου.