Με αφορμή το ετήσιο συνέδριο αιολικής ενέργειας που ξεκινά σήμερα στην Μαδρίτη
Η βιομηχανία αιολικής ενέργειας συγκεντρώνεται αυτή την εβδομάδα στην Μαδρίτη στο ετήσιο συνέδριο της WindEurope, σε μια στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις υπενθυμίζουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η μετάβαση σε εγχώρια, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα.
Η Ευρώπη έχει ήδη λάβει σημαντικές αποφάσεις, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια έχουν αναπτυχθεί ραγδαία. Μόνο το 2025, ο αιολικός κλάδος οριστικοποίησε επενδύσεις 45 δισ. ευρώ για νέα αιολικά πάρκα. Σήμερα, η αιολική ενέργεια καλύπτει το 20% της ηλεκτρικής κατανάλωσης στην Ευρώπη, και στηρίζει 440.000 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου.
Όμως, παρά τη σημαντική πρόοδο, η ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει ακόμη λιγότερο από το 25% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, γεγονός που συνιστά διαρκή κίνδυνο για την ενεργειακή ασφάλεια. Η διαθεσιμότητα άφθονης, εγχώριας και οικονομικά προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, την πολιτική εμπιστοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων.
Σχέδιο δέκα (10) σημείων για την ενεργειακή αυτοπεποίθηση
Η ευρωπαϊκή ένωση αιολικής ενέργειας WindEurope καλεί τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν τον εξηλεκτρισμό ως στρατηγική προτεραιότητα, υιοθετώντας άμεσα ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:
Ενίσχυση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
- Επιτάχυνση αδειοδοτήσεων: αναγνώριση της αιολικής ενέργειας ως υπέρτατου δημόσιου συμφέροντος και εφαρμογή για τους επόμενους 9 μήνες της σιωπηρής έγκρισης για ενδιάμεσα διοικητικά στάδια υπό τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας και της νομολογίας.
- Αποτελεσματικοί διαγωνισμοί για νέα αιολικά πάρκα: κατακύρωση τουλάχιστον του 80% των προσφορών και ορθός σχεδιασμός που αυξάνει τη συμμετοχή.
- Ανανέωση παλαιών αιολικών πάρκων: αύξηση της παραγωγής με λιγότερες ανεμογεννήτριες.
Σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση
- Προτεραιότητα στις ώριμες και στρατηγικές επενδύσεις και απομάκρυνση ανενεργών έργων από τις ουρές σύνδεσης.
- Επέκταση της βιομηχανικής βάσης εξοπλισμού δικτύων μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων.
- Πενταπλασιασμός της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για δίκτυα, και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
Αύξηση της ζήτησης – η μετάβαση σε ηλεκτρισμό πρέπει να είναι εύκολη και προσιτή
- Μηδενικός ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας και ηλεκτρικά οχήματα.
- Κατά προτεραιότητα εξηλεκτρισμός βιομηχανικών διεργασιών χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας.
- Μόνιμη μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια – η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι η φθηνότερη επιλογή.
- Απλοποίηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων για τη βιομηχανία που μεταβαίνει σε ανανεώσιμες πηγές μέσω συμβολαίων PPAs.