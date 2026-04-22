ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη
ΕΛΕΤΑΕΝ και ANEV υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στη Μαδρίτη

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ και η ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento, η εθνική ένωση αιολικής ενέργειας της Ιταλίας, υπέγραψαν σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026, στη Μαδρίτη, Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU), στο περιθώριο του ετήσιου ευρωπαϊκού συνεδρίου της WindEurope για την αιολική ενέργεια.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν οι Πρόεδροι των δύο Ενώσεων: εκ μέρους της ΕΛΕΤΑΕΝ ο Παναγιώτης Λαδάκακος και εκ μέρους της ANEV ο Simone Togni.
Η συμφωνία σηματοδοτεί την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ δύο σημαντικών φορέων του ευρωπαϊκού αιολικού κλάδου και προωθεί τη συμμετοχή της ΕΛΕΤΑΕΝ στις ευρωπαϊκές συνεργασίες που στηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Βασικοί άξονες συνεργασίας

Το Μνημόνιο προβλέπει στενότερη συνεργασία των δύο Ενώσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν την αιολική ενέργεια και γενικά τις ανανεώσιμες πηγές, με ενδεικτικά πεδία:

  • ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας για νέες και προηγμένες τεχνολογίες χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων,
  • προώθηση καινοτόμων λύσεων και επενδυτικών προσεγγίσεων,
  • κοινές δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενημέρωσης,
  • αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης γύρω από την αιολική ενέργεια,
  • διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των έργων και τη μεγιστοποίηση των οφελών για τις τοπικές κοινωνίες,
  • ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στις αντίστοιχες ΑΟΖ των δύο χωρών,
  • ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της ΕΛΕΤΑΕΝ στον ευρωπαϊκό διάλογο για την αιολική ενέργεια και την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ενώσεων του κλάδου.
Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία, ισχυρότερα δίκτυα και ταχύτερη ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών, η συνεργασία των δύο Ενώσεων μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανταλλαγή εμπειρίας και στην προώθηση κοινών στόχων.

Σχετικά με τις δύο ενώσεις

Η ΕΛΕΤΑΕΝ ιδρύθηκε το 1990 και εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν της αλυσίδας αξίας της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η ANEV ιδρύθηκε το 2002 και εκπροσωπεί ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και φορέων του αιολικού κλάδου στην Ιταλία.

Διαβάστε τo μνημόνιο μεταξύ ΕΛΕΤΑΕΝ – ANEV

