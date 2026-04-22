EcoFlow RIVER 3: Πιάστε τον Μάη χωρίς το άγχος της πρίζας!

Η Info Quest Technologies φέρνει στη χώρα μας τους «μικροκαμωμένους», μα ικανότατους φορητούς σταθμούς EcoFlow RIVER 3, προκειμένου να έχετε μια αξιόπιστη πηγή ρεύματος διαθέσιμη σε κάθε σας ανοιξιάτικη εξόρμηση στη φύση!

H άνοιξη είναι η ιδανική εποχή για να αφήσετε πίσω την πόλη και να αναζητήσετε την περιπέτεια στη φύση. Ωστόσο, ελευθερία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αποχωριστείτε τις αγαπημένες σας ανέσεις. Ο φορητός σταθμός ενέργειας EcoFlow RIVER 3 (245Wh) γίνεται ο απόλυτος σύμμαχός σας σε κάθε ανοιξιάτικη εκδρομή, προσφέροντας ισχύ και αξιοπιστία σε ένα πακέτο που χωράει παντού. Ζυγίζει μόλις 3,55 κιλά και οι μικρές του διαστάσεις επιτρέπουν την εύκολη μεταφορά του, ακόμα και σε backpack. Παρά το υπερφορητό του μέγεθος, η χωρητικότητα ανέρχεται στα… αξιοσέβαστα 245Wh και η AC πρίζα που φιλοξενεί μπορεί να υποστηρίξει με άνεση συσκευές που καταναλώνουν 300W (με δυνατότητα έως και 600W Surge/X-Boost). Παράλληλα, παρέχει έως και 2 φορές παραπάνω χρόνο λειτουργίας για συσκευές ισχύος κάτω των 100W, όπως λάμπες ή Wi-Fi Router.

Εκτός από την πρίζα, στην πρόσοψη φιλοξενούνται δύο θύρες USB-A (2x 12W), μία USB-C 100W, ικανή να τροφοδοτήσει ακόμα και το laptop σας και μια DC έξοδος αυτοκινήτου 12,6V (10A, 126W max).

Σέβεται την ηρεμία της φύσης, αφού είναι εξαιρετικά αθόρυβος (<30dB), ενώ φορτίζει ταχύτατα από πρίζα ρεύματος, από το αυτοκίνητο ή από το διαθέσιμο ηλιακό panel, το οποίο σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να αγοράσετε, για να εκμεταλλευθείτε τη δωρεάν ενέργεια που προσφέρει απλόχερα ο… γενναιόδωρος ελληνικός ήλιος. Το προσιτό power station της EcoFlow είναι απόλυτα ασφαλές, στιβαρό με αντοχή σε πτώση, φωτιά ή νερό και παρέχεται με 3.000 κύκλους ζωής για 10 χρόνια καθημερινής χρήσης, προτού η χωρητικότητα της μπαταρίας φτάσει στο 80%.

Επιπρόσθετα, χάρη στη λειτουργία UPS που διαθέτει με χρόνο μεταγωγής 20ms, μπορεί να υποστηρίξει τη δυνατότητα backup τροφοδοσίας συσκευών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Για τους ακόμα πιο απαιτητικούς σε αυτόν τον τομέα, βέβαια, υπάρχει και η έκδοση EcoFlow RIVER 3 UPS (10ms), όπου ο χρόνος μεταγωγής από την τροφοδοσία ρεύματος στην μπαταρία πέφτει στο μισό, για ακόμα πιο άμεση απόκριση.

Τέλος, ως μέλος της «ευφυέστατης» οικογένειας EcoFlow, κάθε RIVER 3 ενσωματώνει Wi-FI και Bluetooth συνδεσιμότητα, για πλήρη εποπτεία από το smartphone σας.

