Καύσιμα: AccelerateEU και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην ενεργοποίηση μιας νέας στρατηγικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με αιχμή το πρόγραμμα «AccelerateEU», το οποίο συνδυάζει άμεσα μέτρα ανακούφισης με μακροπρόθεσμες επενδύσεις ενεργειακού μετασχηματισμού. Οι πρωτοβουλίες αυτές αναπτύσσονται παράλληλα με εθνικές παρεμβάσεις, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η κυβέρνηση επεκτείνει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα, επιχειρώντας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις σε μεταφορές και νοικοκυριά.

Ευρωπαϊκή «εργαλειοθήκη» με διπλή στόχευση

Η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται σε μια διττή προσέγγιση: άμεση στήριξη για την απορρόφηση των κραδασμών της κρίσης και επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης για τη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς εξωτερικούς προμηθευτές.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η Κομισιόν προωθεί στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως ενεργειακά κουπόνια, εισοδηματικές ενισχύσεις και μειώσεις φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια. Το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίξουν ευάλωτα νοικοκυριά και κρίσιμους παραγωγικούς κλάδους, με έμφαση στη βιομηχανία, τις μεταφορές και τον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, ενισχύεται ο συντονισμός στη διαχείριση αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, με στόχο την αποτροπή ελλείψεων και την αποφυγή ανταγωνισμού μεταξύ κρατών-μελών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου καυσίμων, το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα και τις ροές ενέργειας.

Έμφαση σε βιομηχανία και μεταφορές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί τη λειτουργία ενεργοβόρων κλάδων. Οι ενισχύσεις συνδέονται με επενδύσεις σε ενεργειακή αποδοτικότητα και εξηλεκτρισμό, ενισχύοντας τη μετάβαση σε χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα.

Στον τομέα των μεταφορών, η στρατηγική «AccelerateEU» προβλέπει μηχανισμούς παρακολούθησης και διαχείρισης καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα αεροπορικά καύσιμα. Η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της συνδεσιμότητας θεωρείται κρίσιμη, ειδικά σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Διαρθρωτικές παρεμβάσεις και επενδύσεις

Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ευρωπαϊκή στρατηγική επιταχύνει τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η γεωθερμία, το βιομεθάνιο και τα βιώσιμα καύσιμα. Προβλέπεται επίσης σημαντική αναβάθμιση των ενεργειακών δικτύων και ενίσχυση των διασυνδέσεων.

Οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες εκτιμώνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έως το 2030, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά εργαλεία και ιδιωτικά κεφάλαια, γεγονός που αναδεικνύει το εύρος της ενεργειακής μετάβασης που επιχειρείται.

Η κυβερνητική παρέμβαση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η ελληνική κυβέρνηση κινείται εντός αυτού του πλαισίου, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει η ευρωπαϊκή «εργαλειοθήκη». Η απόφαση για παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με ενίσχυση ανά λίτρο, εντάσσεται στη λογική των στοχευμένων μέτρων για τη συγκράτηση του κόστους μεταφορών και την αποτροπή διάχυσης των ανατιμήσεων στην οικονομία.

Παράλληλα, εξετάζεται η συνέχιση εργαλείων όπως τα ενεργειακά κουπόνια, καθώς και παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η χρηματοδότηση αυτών των μέτρων βασίζεται σε εθνικούς πόρους, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της δημοσιονομικής αντοχής.

Προβληματισμοί για «Ευρώπη πολλών ταχυτήτων»

Παρά την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση, εντείνονται οι ανησυχίες για διαφοροποίηση της ικανότητας στήριξης μεταξύ των κρατών-μελών. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα δημοσιονομικά περιθώρια κάθε χώρας, δημιουργώντας τον κίνδυνο μιας «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» ως προς την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στρατηγικός στόχος η ενεργειακή αυτονομία

Η ευρωπαϊκή και η ελληνική στρατηγική συγκλίνουν σε έναν βασικό στόχο: τη διαχείριση της άμεσης κρίσης χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές και την ταυτόχρονη επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού αναδεικνύονται ως κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.