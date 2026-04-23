Συνεχίζει ανοδικά το πετρέλαιο με το Brent πάνω από τα $100

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν ανοδικά σήμερα, καθώς δεν υπάρχουν σαφή σημάδια προόδου γύρω από τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και με την ένταση στο Στενό του Ορμούζ να παραμένει.

Με κέρδη της τάξεως του 1,3%, το Brent διαμορφώνεται στα 103,28 δολάρια το βαρέλι, καθώς χθες ξεπέρασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες. Το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο 1,6% στα 94,48 δολάρια, στον απόηχο των τελευταίων πληροφοριών ότι οι ΗΠΑ έχουν αναχαιτίσει τουλάχιστον τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα, εντείνοντας τις ανησυχίες.

Χθες, οι τιμές του πετρελαίου γνώρισαν άλμα 3%, λόγω της έλλειψης ουσιαστικής προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν.

“Η αγορά πετρελαίου ανατιμολογεί τις προσδοκίες με ελάχιστα σημάδια προόδου στην εξεύρεση λύσης στον Περσικό Κόλπο”, ανέφεραν οι αναλυτές της ING, προσθέτοντας ότι οι ελπίδες για μια λύση εξασθενούν καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν παγώσει.

“Επιπλέον, η κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν που προσπαθούσαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ υποδηλώνει ότι οι διαταραχές στις αποστολές πρόκειται να συνεχιστούν”, τόνισα, ακόμη.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία, το Ιράν και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να περιορίζουν τη διέλευση πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Το Ιράν κατέσχεσε δύο πλοία την Τετάρτη, καθώς ο Τραμπ διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ορμούζ, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για “κατάφωρη παραβίαση” που συνιστά εμπόδιο για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Με την παράταση της εκεχειρίας την Τρίτη, ο Τραμπ υπαναχώρησε για άλλη μια φορά την τελευταία στιγμή από τις προειδοποιήσεις για βομβαρδισμό των σταθμών παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών του Ιράν, χωρίς να έχει ορίσει χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.