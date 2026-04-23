ECOMOBILITY Ambassadors σε δράση: η Ηλιούπολη γίνεται YOU(th) CARE πόλη και φέρνει την αλλαγή!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημέρα ECOMOBILITY AMBASSADORS με την συμμετοχή των μαθητών τεσσάρων σχολείων της Ηλιούπολης του 4ου ΓΕΛ, 5ου ΓΕΛ, 1ου ΕΠΑΛ και 1ου Γυμνασίου, την Τρίτη 21/4 και 12:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των προτάσεων για μια πόλη βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το ECOCITY και το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Ευημερία Be positive με την σύμπραξη του Δήμου Ηλιούπολης στα πλαίσια του προγράμματος YOUTH CARE for change, με στόχο την πολιτειότητα των μαθητών!

Η εκδήλωση είχε έναν ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτήρα, καθώς υιοθέτησε τη μορφή προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να βιώσουν ενεργά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης ανέλαβε τον ρόλο της Δημοτικής Αρχής, παρουσιάζοντας προτάσεις και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην πόλη, ενώ οι υπόλοιπες μαθητικές ομάδες κατέθεσαν προτάσεις ερωτήματα, παρατηρήσεις και εναλλακτικές λύσεις, συμμετέχοντας ενεργά στον διάλογο.

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης πρότειναν την ενίσχυση της προσβασιμότητας με δημιουργία ραμπών και θέσεων ΑμεΑ, αναβάθμιση πεζοδρομίων, καλύτερη οργάνωση του δημόσιου χώρου και πιο ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου. Το 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης πρότεινε την ανάπτυξη αποτελεσματικής δημοτικής συγκοινωνίας, τη δημιουργία ασφαλών ποδηλατοδρόμων που συνδέουν βασικά σημεία της πόλης και την οργάνωση της χρήσης των e-scooters με κανόνες ασφάλειας και στάθμευσης. Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ηλιούπολης πρότειναν έναν ολοκληρωμένο αστικό σχεδιασμό με έμφαση στην ασφάλεια των πεζών, την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάπτυξη δικτύων πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών.

Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ πολιτών, τοπικών φορέων και αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας έναν ανοιχτό και συμμετοχικό διάλογο για το μέλλον της πόλης.