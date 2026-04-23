NOVAL PROPERTY: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Tην 13η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

(Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ.: 20 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ.)

Αρ. Αδείας Λειτουργίας: 6/832/30.11.2018

Συμφώνως με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εδρεύουσας στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2 – 4, Τ.Κ. 11527) ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000 (εφεξής η «Εταιρεία»), και μετά την από 22.04.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση («Γενική Συνέλευση»), η οποία θα λάβει χώραν την 13η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1: Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 2: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 3: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ’ άρθρον 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.

Θέμα 4: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών, συμφώνως με τον ν.4548/2018.

Θέμα 5: Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.

Θέμα 6: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος.

Θέμα 7: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025.

Θέμα 8: Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.

Θέμα 9: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 10: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026.

Θέμα 11: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

Θέμα 12: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.

Θέμα 13: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.

Θέμα 14: Έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων.

Θέμα 15: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020.

Θέμα 16: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 13ης Μαΐου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία των μετόχων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, την 20η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 130 παράγραφος 2 του Ν.4548/2018.

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αρ. 110, Αθήνα, Τ.Κ. 10442, και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Επιπλέον, συμφώνως με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η Εταιρεία παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2026 και της, τυχόν, Επαναληπτικής αυτής, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 8 Μαΐου 2026 («Ημερομηνία Καταγραφής»). Η προαναφερθείσα Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαΐου 2026, ώρα 10:00 π.μ., καθώς και στην περίπτωση εξ αναβολής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν η, τυχόν, εξ αναβολής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής, δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, συμφώνως με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος, ο οποίος δικαιούται να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, ο εγγεγραμμένος κατά την Ημερομηνία Καταγραφής στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (Ν.4548/2018, Ν.4569/2018, Ν.4706/2020 και Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212), ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και, πάντως, βάσει ενημέρωσης την οποίαν λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών συμφώνως με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, οι οποίες παρέχονται από τον διαμεσολαβητή, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δικαιολογεί την άρνησή της, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (αρ. 19 παρ. 1 Ν.4569/2018, αρ. 124 παρ. 5 Ν.4548/2018).

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, το οποίο μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή Επαναληπτική).

Μέτοχοι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, ήτοι δεν υπέβαλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δικαιολογεί την άρνησή της.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της 13ης Μαΐου 2026 ή την, τυχόν, Επαναληπτική αυτής από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η δημιουργία και χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του στη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκδότριες εταιρείες στην ιστοσελίδα https://axia.athexgroup.gr.

H διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχεται από την εταιρεία «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», ενώ για την τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται η ομάδα εργαλείων/υπηρεσιών ZOOM από την εταιρεία ZOOM Video Communications Inc.

Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται ηλεκτρονικός υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet).

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου ή του αντιπροσώπου του στην ως άνω διαδικτυακή πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του.

Σε περίπτωση κατά την οποίαν, κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα ως άνω στοιχεία, τα οποία εισάγει ο μέτοχος δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή με τα στοιχεία ταυτοποίησης, και τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από την «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» ή μέσω διαμεσολαβητών, στο πλαίσιο των υπηρεσιών διευκόλυνσης ελέγχου ταυτοποίησης των μετόχων σε γενικές συνελεύσεις από απόσταση τις οποίες παρέχει προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες συμφώνως με το Μέρος 3 της υπ’ αριθμ. 8 απόφασης του Δ.Σ. της «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων», καθώς και του εντύπου «Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων», θα πρέπει ο μέτοχος να προβεί σε ενημέρωση ή/και επικαιροποίηση των άνω στοιχείων του, προκειμένου να δημιουργήσει τον λογαριασμό.

Προς τον σκοπό αυτό και για την αποφυγή δυσλειτουργιών παρακαλούνται οι μέτοχοι να απευθυνθούν στον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλο διαμεσολαβητή, ο οποίος ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές τους, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίησή τους.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική και τυχόν επαναληπτική) μέσω τηλεδιάσκεψης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com, ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου +(30) 2168619216 (αρμόδιος: κος Γεώργιος Καραχάλιος) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 17:00.

Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-Shareholders Meeting (ΑΧΙΑ e-SM) (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία, κλπ) στον αριθμό +30 210 3366426 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες της, θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15’) πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει ανακοινωθεί στην παρούσα Πρόσκληση και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).

Οι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικώς τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με επιτυχία στη διαδικτυακή πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο μέσω συνδέσμου (link), το οποίο θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης ZOOM μέσω του συνδέσμου (link) κατά τη έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν να:

α) παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,

β) λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στην Γενική Συνέλευση προφορικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης,

ενώ ταυτοχρόνως μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν να:

γ) ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

δ) λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΣ)

Ι. Επιπλέον, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν οι ίδιοι ή οι αντιπρόσωποί τους από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορούν να κάνουν χρήση των παρακάτω δυνατοτήτων:

α) Είτε να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr, στην οποίαν θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα ως άνω υπό 2 αναφερόμενα, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 09.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ. και το αργότερον μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 12.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ.).

β) Είτε να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να αποστείλουν ή να καταθέσουν το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας αρ. 16Β, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 12.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ.).

Το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου» διατίθεται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας αρ. 16Β, 15125 Μαρούσι Αττικής) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/).

γ) Είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, οι οποίες παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι, οι οποίοι ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνον εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερον μέχρι τις 12.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ.

ΙΙ. Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, δύνανται να διορίσουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο. Ο διορισμός του αντιπροσώπου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 11.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω υπό 4 ΙΙ.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2026, για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 20η Μαΐου 2026, ώρα 10:00 π.μ., το δικαίωμα εξ αποστάσεως ψηφοδοσίας με επιστολική ψήφο θα πρέπει να ασκηθεί εκ νέου σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Είτε ασκώντας εκ νέου το δικαίωμα ψήφου πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας https://axia.athexgroup.gr, στην οποία θα έχουν προηγουμένως δημιουργήσει λογαριασμό και θα έχουν εγγραφεί επιτυχώς κατά τα αναφερόμενα στο σημείο Β’ ως άνω, από την Πέμπτη 14.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ. και το αργότερον μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 19.05.2026 ώρα 10:00 π.μ.).

β) Είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ή καταθέτοντας εκ νέου το «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου», θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας 16Β, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον αντιπρόσωπο ή τον μέτοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 19.05.2026 ώρα 10:00 π.μ.).

γ) Είτε να συμμετάσχουν βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, οι οποίες παρέχονται από διαμεσολαβητές.

Μέτοχοι, οι οποίοι ψηφίζουν κατά τα ανωτέρω πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, μόνο εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερον μέχρι τις 19.05.2026 ώρα 10:00 π.μ..

ΙV. Για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 20 Μαΐου 2026, μέτοχοι, οι οποίοι δεν είχαν ορίσει αντιπρόσωπο κατά την αρχική Γενική Συνέλευση ή μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον αντιπρόσωπο, τον οποίον είχαν ορίσει, για να συμμετάσχουν από απόσταση στην ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δύνανται να διορίζουν μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 18.05.2026 ώρα 10:00 π.μ.), όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 4 ΙΙ.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί πριν από την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Για τυχόν ερωτήσεις και οδηγίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com, ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 2168619216 (αρμόδιος: κος Καραχάλιος Γεώργιος) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00.

Επίσης, οι μέτοχοι καλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «Εντύπου Επιστολικής Ψήφου» και της παραλαβής του από την Εταιρεία, και μπορούν για τον σκοπό αυτό να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com, ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 2168619216 (αρμόδιος: κος Καραχάλιος Γεώργιος) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ι. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές οι οποίες εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Αντιπρόσωπος ο οποίος ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, συμφώνως με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες, τις οποίες έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία συνεδρίασης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, η οποία ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας, η οποία ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας και δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού ενός από τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως γ).

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία υποβάλλονται στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κατατίθεται από το μέτοχο στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Χειμάρρας αρ. 16Β, Μαρούσι, Αθήνα (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, αρμόδιος κ. Γεώργιος Καραχάλιος) ή, σε περίπτωση μετόχων, οι οποίοι ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, οι οποίες παρέχονται από τους διαμεσολαβητές.

ΙΙ. Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της 13ης Μαΐου 2026 (ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής), από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, ή για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος ή ο Συμμετέχων του Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. ή άλλος διαμεσολαβητής, ο οποίος ενεργεί ως θεματοφύλακας του μετόχου, μέσω του οποίου τηρούνται οι μετοχές του, μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 11.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ. για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερον μέχρι τις 18.05.2026 ώρα 10:00 π.μ. για την Επαναληπτική).

Με την παραλαβή των ως άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κινητό τηλέφωνο του αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο εκπροσώπησης, δημιουργείται λογαριασμός του αντιπροσώπου στη διαδικτυακή πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να προβεί σε ενεργοποίηση του λογαριασμού του, για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου συμφώνως με τα άνω υπό 2 και 3 αναφερόμενα.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπα:

α) για τον διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της 13ης Μαΐου 2026 και

β) για τον διορισμό αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα έντυπα αυτά διατίθενται στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας αρ. 16Β, 15125 Μαρούσι Αττικής) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/).

Το κατά περίπτωση έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, αποστέλλεται ή κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα), ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας αρ. 16Β, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), με email στη διεύθυνση ir@noval-property.com, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερον μέχρι τις 11.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ. για την αρχική Γενική Συνέλευση και το αργότερον μέχρι τις 18.05.2026 ώρα 10:00 π.μ. για την Επαναληπτική). Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και για τον σκοπό αυτό μπορεί να επικοινωνεί με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com, ή τηλεφωνικά στον αρ. τηλεφώνου (+30) 2168619216 (αρμόδιος: κος Καραχάλιος Γεώργιος) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 17:00.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(α) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 28.04.2026, ήτοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και τις 06.05.2026. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 30.04.2026, ήτοι δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτοχρόνως τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης, το οποίο έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, συμφώνως με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

(β) Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τις 06.05.2026, ήτοι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, το αργότερον μέχρι τις 07.05.2026, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 07.05.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων.

(δ) Με αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου (γ), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, τα οποία, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

(ε) Μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 07.05.2026, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός της περίπτωσης (γ) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης την οποίαν λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας οι μέτοχοι καλούνται να ανατρέξουν στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και παρ. 4 του Ν.4548/2018, συμπεριλαμβανομένων:

1) της παρούσας Πρόσκλησης για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

2) του σχεδίου αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,

3) της ενημέρωσης των μετόχων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως προς τα από αυτό προτεινόμενα προς εκλογή υποψήφια μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4706/2020,

4) των εντύπων συμμετοχής – διορισμού αντιπροσώπου και ψηφοδοσίας μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ή πριν από τη Γενική Συνέλευση και για την επιστολική ψήφο με αλληλογραφία,

5) του εντύπου ψηφοφορίας μετόχου με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης (ψηφοδελτίου),

6) του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου τα οποία οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης,

7) των δικαιωμάτων μετόχων μειοψηφίας (άρθρου 121 παρ. 4, υποπαρ. α, περ. αα) Ν.4548/2018),

8) των όρων και προϋποθέσεων εξ αποστάσεως Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

9) της ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόχων και των λοιπών συμμετεχόντων στην εξ αποστάσεως Τακτική Γενική Συνέλευση,

10) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025),

11) του σχεδίου καταστατικού της Εταιρείας με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας,

12) του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών,

13) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του σχεδίου αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών,

14) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025),

15) της ετήσιας, για τη χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας,

16) των αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων των προτεινόμενων προς εκλογή υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

17) της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση,

θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/. Το πλήρες κείμενο του σχεδίου αποφάσεων και των εγγράφων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 4 του Ν.4548/2018, θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Χειμάρρας, αρ. 16Β, 15125 Μαρούσι Αττικής), κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 έως τις 17:00.