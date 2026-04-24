ΔΕΗ: Επενδυτικό σχέδιο 24 δισ. ευρώ για ΑΠΕ, δίκτυα και data center στην Κοζάνη

Σε φάση επιταχυνόμενου μετασχηματισμού εισέρχεται η ΔΕΗ, με στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030. Στόχος του ομίλου είναι η ανάδειξή του σε κορυφαίο ενεργειακό παίκτη στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση, τα δίκτυα και τις ψηφιακές υποδομές.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, η οποία θα λειτουργήσει ως βασικός χρηματοδοτικός μοχλός για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Στην αύξηση αναμένεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του, καθώς και η στήριξη διεθνών θεσμικών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η CVC.

Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου, από 12,4 GW το 2025 σε 24,3 GW το 2030. Η ΔΕΗ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ΑΠΕ, με στόχο τα 19 GW έως το τέλος της δεκαετίας, ενώ σημαντικό ρόλο αποκτούν και τα έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Η γεωγραφική επέκταση αποτελεί επίσης βασικό άξονα της στρατηγικής. Περίπου το ήμισυ των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο θα αφορά τη Ρουμανία και νέες αγορές, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Στόχος είναι το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να βρίσκεται εκτός Ελλάδας έως το 2030.

Ξεχωριστή θέση στο πλάνο έχει το μεγάλο data center στην Κοζάνη. Η πρώτη φάση προβλέπει ισχύ 300 MW, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης έως 1 GW. Η επένδυση, ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την πρώτη φάση, αξιοποιεί γη, δίκτυα και υποδομές των πρώην λιγνιτικών μονάδων, σηματοδοτώντας τη στροφή της ΔΕΗ προς τις ψηφιακές υποδομές υψηλής τεχνολογίας και την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις 2,7 δισ. ευρώ έως το 2028 στα δίκτυα διανομής σε Ελλάδα και Ρουμανία, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους και τη μεγαλύτερη απορρόφηση ενέργειας από ΑΠΕ.

Σε οικονομικό επίπεδο, η ΔΕΗ θέτει υψηλούς στόχους κερδοφορίας. Το EBITDA προβλέπεται να αυξηθεί στα 4,6 δισ. ευρώ το 2030, από 2 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να υπερτριπλασιαστούν, φτάνοντας τα 1,5 δισ. ευρώ. Η διοίκηση σχεδιάζει επίσης σταδιακή αύξηση του μερίσματος, με στόχο τα 1,4 ευρώ ανά μετοχή το 2030.

Το συνολικό σχέδιο αποτυπώνει τη μετάβαση της ΔΕΗ από έναν παραδοσιακό ενεργειακό όμιλο σε περιφερειακό παίκτη με ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ, την αποθήκευση, τα δίκτυα και τις ψηφιακές υποδομές. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των επενδύσεων, την πρόσβαση σε κεφάλαια και την ικανότητα του ομίλου να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση στην ευρύτερη περιοχή