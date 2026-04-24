Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ

Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Επενδυτικό σχέδιο 24 δισ. ευρώ για ΑΠΕ, δίκτυα και data center στην Κοζάνη

ΔΕΗ - Ανακοίνωση: Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλα ίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030

H ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας στις 23 Απριλίου 2026 σχετικά με την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κεφάλαια υπό τη διαχείριση της CVC Capital Partners («CVC») -ως σημαντικός έμμεσος μέτοχος της Εταιρείας- εξέφρασαν με επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την πλήρη υποστήριξή τους στο στρατηγικό σχέδιο και το όραμα της διοίκησης της ΔΕΗ για την περαιτέρω επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της αναπτυξιακής πορείας της Εταιρείας.

Σε σχέση με την Προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η CVC απέστειλε μη δεσμευτική ένδειξη ενδιαφέροντος, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς και των τελικών όρων της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της τιμής διάθεσης και των εσωτερικών εγκρίσεων, για συμμετοχή με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ στην προσφορά.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει επίσης ανακοινώσει προς το κοινό και προς τη ΔΕΗ την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με στόχο τη διατήρηση ποσοστού συμμετοχής 33,4% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

