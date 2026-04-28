  Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
Σταύρος Παπασταύρου: «Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων»

stavros-papastavrou
now playing

Σταύρος Παπασταύρου: «Να ληφθούν προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών - να εξαιρεθούν, ως εφάπαξ παρεμβάσεις, από τον δημοσιονομικό δείκτη καθαρών δαπανών»

20.3.2026_3
now playing

Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, συνοδεύοντας των Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωσταντίνο Τασούλα, στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών  που διοργανώνει η Κροατία στις 28-29 Απριλίου 2026. 

Σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει στο Οικονομικού Φόρουμ της Συνόδου ως ομιλητής στο πάνελ “The Adriatic-Ionian Corridor” με ομολόγους του από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εν συνεχεία, μαζί με την Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις των ΗΠΑ, κα Allison Hooker, καθώς και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας, κ. Isiguro Norihiko, θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση γεύματος εργασίας του Οικονομικού Φόρουμ με θέμα τη «Στροφή στην Ασία». 

Το απόγευμα της Τρίτης, ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Σχέσεων της Κροατίας, αρμόδιο για την ενέργεια, κ. Ante Šušnjar. Επίσης, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Την Τετάρτη το πρωί, 29 Απριλίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, θα μιλήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region», που διοργανώνει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Chris Wright, με τη συμμετοχή ομολόγων Υπουργών από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία καθώς και χώρες της ΝΑ Ευρώπης. 

Σχετικά θέματα
AKTOR Group Αλέξανδρος Εξάρχου_Πρόεδρος ΔΣ & CEO-A-10_300dpi

Αktor: H θυγατρική Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της Ρήγας Πάρος έναντι 6 εκατ. ευρώ

press-room 0
TotalEnergies

TotalEnergies: Αυξάνει τις αγορές ιδίων μετοχών και το μέρισμα λόγω υψηλής κερδοφορίας, με φόντο τη Μ. Ανατολή

press-room 0
holcim

Η Holcim, Mητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ξεκινά το 2026 με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική

press-room 0
