Schneider Electric, AVEVA και Royal Avebe με ένα πρακτικό παράδειγμα βιομηχανικού εξηλεκτρισμού

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συνεργάστηκε με την Royal Avebe, τον συνεταιρισμό παραγωγών αμύλου και φυτικών πρωτεϊνών, με σκοπό τον εξηλεκτρισμό μιας από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στην Ολλανδία, συγκεκριμένα του εργοστασίου στο Foxhol, ενός συγκροτήματος παραγωγής αμύλου που περιλαμβάνει διάφορες μονάδες παραγωγής και παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε τρίτους, χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου πέραν της μέγιστης υφιστάμενης σύνδεσης της εγκατάστασης.

Η συμφόρηση του ευρωπαϊκού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας έχει καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας. Σε ολόκληρη την ήπειρο, έργα καθαρής ενέργειας και εξηλεκτρισμού συνολικής ισχύος άνω των 1.700 γιγαβάτ έχουν κολλήσει στις λίστες αναμονής για σύνδεση με το δίκτυο, αριθμός που αυξάνεται κατά 133% ετησίως από το 2021, σύμφωνα με το Power Barometer της Eurelectric. Μόνο στην Ολλανδία, πάνω από 14.000 επιχειρήσεις περιμένουν την χωρητικότητα που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να εξηλεκτρίσουν τις διαδικασίες τους ή να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα. Για πολλές εταιρίες η αναμονή φτάνει τη δεκαετία.

Συνεργαζόμενες στο εργοστάσιο παραγωγής της Avebe στο Foxhol του Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας, οι δύο εταιρείες απέδειξαν ότι είναι εφικτή η εγκατάσταση νέου βιομηχανικού ηλεκτρικού λέβητα, η εξάλειψη της θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα και η μετάβαση σε ενεργό ρόλο prosumer (παραγωγό-καταναλωτή), όλα εντός των ορίων της υπάρχουσας σύνδεσης του εργοστασίου με το δίκτυο, χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δημόσιου δικτύου ή εγγραφή σε λίστα αναμονής για χωρητικότητα. Το έργο υποστηρίζει ενεργά την εξισορρόπηση του δικτύου, δημιουργώντας περιθώριο για τη σύνδεση περισσότερων επιχειρήσεων και παραγωγών ανανεώσιμης ενέργειας.

Η πρόκληση: Εξηλεκτρισμός στα όρια του δικτύου

Ενώ οι αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, η ανάπτυξη νέων υποδομών υψηλής τάσης στην Ολλανδία απαιτεί οκτώ έως δώδεκα έτη. Το 90% των ολλανδικών επιχειρήσεων δηλώνει, ότι επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τη συμφόρηση του δικτύου, σύμφωνα με το Dutch SME Monitor. Η Ολλανδική Ένωση Χημικών έχει προειδοποιήσει ότι η συσσώρευση αιτήσεων απειλεί την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της βιομηχανικής βάσης της χώρας.

Το Ευρωπαϊκό Πακέτο Δικτύων της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αναγνώρισε ότι τουλάχιστον 16 κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις λίστες αναμονής για σύνδεση στο δίκτυο και ότι η καθυστέρηση επιβραδύνει τόσο την πράσινη μετάβαση όσο και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οι ρυθμιστικές κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν, αλλά θα χρειαστούν χρόνια για να δημιουργηθεί νέα φυσική υποδομή, ενώ οι κατασκευαστές δεν μπορούν να περιμένουν.

Η λύση: Ολιστική στρατηγική εξηλεκτρισμού και ψηφιακής ενέργειας

Η Avebe συνεργάστηκε με την ομάδα Advisory Services της Schneider Electric για να επανασχεδιάσει ριζικά τον τρόπο χρήσης, διαχείρισης και ανταλλαγής ενέργειας στη μονάδα του Foxhol. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική εξηλεκτρισμού, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: ενοποιημένος έλεγχος ενέργειας και διεργασιών, ενεργειακή ευφυΐα σε πραγματικό χρόνο και δυναμική διαχείριση φορτίου.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερα από 1.000 σημεία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 542 έξυπνων ρελέ μέσης τάσης, σε μία ενιαία λειτουργική εικόνα. Όταν αυξάνεται η ζήτηση του δικτύου, το σύστημα μετατοπίζει αυτόματα τα ηλεκτρικά φορτία ώστε να λειτουργούν εντός των συμβατικών και τεχνικών ορίων. Όταν υπάρχει αφθονία ανανεώσιμης ενέργειας και χαμηλή ζήτηση, η μονάδα απορροφά την πλεονάζουσα ενέργεια και συμβάλλει ενεργά στη σταθερότητα του δικτύου.

Ο οδικός χάρτης εξηλεκτρισμού συμβάλλει άμεσα στους κλιματικούς στόχους της Avebe, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης εκπομπών κατά 30% έως το 2030 και της συνεχούς ετήσιας βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κατά 1,5%.

«Ο περαιτέρω εξηλεκτρισμός των παραγωγικών μας διαδικασιών αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε η Joyce de Vries-Pieterman, Director Communication & Public Affairs της Avebe. «Μαζί με τη Schneider Electric, αποδεικνύουμε ότι είναι εφικτή η ουσιαστική πρόοδος προς μια μελλοντικά ανθεκτική και ενεργειακά αποδοτική παραγωγή, εντός των ορίων της υφιστάμενης σύνδεσης στο δίκτυο».

«Όσα πέτυχε η Avebe στο Foxhol αποτελούν απόδειξη της αποτελεσματικότητας του μοντέλου για τη βιομηχανική Ευρώπη. Οι περιορισμοί του δικτύου δεν σημαίνουν απαραίτητα καθυστερήσεις στην απανθρακοποίηση. Με τον σωστό συνδυασμό εξηλεκτρισμού, ανοιχτής αυτοματοποίησης και ψηφιακής νοημοσύνης, οι κατασκευαστές μπορούν να αναλάβουν δράση τώρα», δήλωσε ο Neil Smith, President, Consumer-Packaged Goods της Schneider Electric.

Η Τεχνολογική Αρχιτεκτονική

Για την υλοποίηση του έργου, η Schneider Electric ανέπτυξε μια πλήρως ενοποιημένη ψηφιακή αρχιτεκτονική που συνδυάζει αυτοματοποίηση ενέργειας, έλεγχο διεργασιών και επιχειρησιακή ορατότητα σε πραγματικό χρόνο. Η λύση περιλαμβάνει:

EcoStruxure™ Foxboro DCS για ενοποιημένο έλεγχο διεργασιών

EcoStruxure™ Electrodynamic Controller για συντονισμό φορτίου σε πραγματικό χρόνο

EcoStruxure™ Control HMI για ορατότητα και παρεμβάσεις από τους χειριστές

EcoStruxure™ EPAS για περιβάλλον μηχανικής και διαμόρφωσης

Ενσωμάτωση του AVEVA PI System, που συγκεντρώνει περισσότερα από 1.000 σημεία δεδομένων από 542 έξυπνα ρελέ μέσης τάσης και παλαιότερες συσκευές σε μία ενιαία λειτουργική εικόνα

Ένα μοντέλο εφαρμόσιμο σε ολόκληρη τη βιομηχανική Ευρώπη

Η προσέγγιση της Avebe έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Ο ίδιος συνδυασμός δυναμικής διαχείρισης φορτίου, ενεργειακής ευφυΐας σε πραγματικό χρόνο και δυνατοτήτων prosumer μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ενεργοβόρα βιομηχανική εγκατάσταση στην Ευρώπη που αντιμετωπίζει παρόμοιους περιορισμούς δικτύου. Για κλάδους όπως τρόφιμα και ποτά, χημικά, χαρτί και άλλους, που συνολικά αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των εναπομεινουσών βιομηχανικών εκπομπών της Ευρώπης, προσφέρει έναν τρόπο προόδου στην απανθρακοποίηση χωρίς την ανάγκη αναμονής για μεγάλης κλίμακας επεκτάσεις δικτύου που μπορεί να καθυστερήσουν έως και μια δεκαετία.

Η μονάδα Foxhol είναι πλέον έτοιμη να ενσωματώσει επιτόπια παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και προηγμένη παρακολούθηση εξοπλισμού μέσω IIoT, ως επόμενο βήμα, αξιοποιώντας την ήδη εγκατεστημένη ψηφιακή βάση.

Το έργο παρουσιάστηκε στην Hannover Messe 2026, 20-24 Απριλίου 2026.