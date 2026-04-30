  1. Home
  2. Ηλεκτρισμός
  3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -Ανακοίνωση Παρατάσεων
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -Ανακοίνωση Παρατάσεων
Ηλεκτρισμός
Νέα
0

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -Ανακοίνωση Παρατάσεων

0
Εξοικονομώ
now viewing

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ -Ανακοίνωση Παρατάσεων

Εξοικονομώ
now playing

«Εξοικονομώ»: Έρχονται νέα προγράμματα - Ανοίγει η βεντάλια των δικαιούχων

Εξοικονομώ
now playing

Μπαράζ ενεργειακών παρεμβάσεων με οδηγό τα "Εξοικονομώ" για σπίτια και ευάλωτους πολίτες

Σδούκου
now playing

Σδούκου: Τέλος του έτους ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο Εξοικονομώ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών , προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  • Εξοικονομώ 2021: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.
  • Εξοικονομώ 2023: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026
  • Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026
  • Εξοικονομώ 2025: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος, είναι η 30η Ιουνίου 2026.

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το προγράμματα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

tags:
Σχετικά θέματα
Close

Share this video