Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία “Αρθούρος Ζερβός” στη μνήμη του Καθηγητή Αρθούρου Ζερβού. Η υποτροφία απευθύνεται σε απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή συναφούς ειδικότητας Μηχανικό, που θα συνεχίσει τις σπουδές της/του για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέμα σχετικό με την Αιολική Ενέργεια. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή της ή του υποψηφίου που θα λάβει την υποτροφία, θα πραγματοποιηθεί από Ακαδημαϊκή Επιτροπή, την οποία όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΑΕΝ και αποτελείται από τους:

  • Σπύρο Βουτσινά, Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
  • Σταύρο Παπαθανασίου, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
  • Βασίλη Ριζιώτη, Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
  • Γεώργιο Κάραλη, Διδάκτορα Μηχανολόγο Μηχανικό, Ερευνητή, ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έως την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026. Αναλυτικές πληροφορίες και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ: https://eletaen.gr/prokiryxi-ypotrofias-zervos-2026/.

Ο Αρθούρος Ζερβός υπήρξε, μεταξύ άλλων, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΕΤΑΕΝ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, ιδρυτικό μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Αιολικής Ενέργειας, Πρόεδρος του Δικτύου REN21, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πρόοδο και ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας.

