Πώς η έξοδος των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου

Από την 1η Μαΐου 2026, το Άμπου Ντάμπι αφήνει πίσω του σχεδόν έξι δεκαετίες συμμετοχής στον ΟΠΕΚ και επιλέγει μεγαλύτερη παραγωγική αυτονομία. Στόχος είναι η αξιοποίηση επενδύσεων που μπορούν να ανεβάσουν την παραγωγική ικανότητα στα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2027.**

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, είναι μια απόφαση με άμεσο βάρος για την αγορά πετρελαίου. Το Άμπου Ντάμπι κλείνει έναν κύκλο συμμετοχής που ξεκίνησε το 1967 και επιλέγει να κινηθεί εκτός του συστήματος ποσοστώσεων που για δεκαετίες καθόριζε τη στρατηγική των μεγάλων παραγωγών.

Η εξέλιξη δεν αφορά μόνο τα ΗΑΕ. Αγγίζει τη συνοχή του ΟΠΕΚ, τη σχέση του Άμπου Ντάμπι με τη Σαουδική Αραβία, τη θέση της Ρωσίας στον ΟΠΕΚ+ και την ενεργειακή ασφάλεια των εισαγωγικών οικονομιών, μεταξύ αυτών και της Ευρώπης.

Ο βασικός λόγος είναι η παραγωγή. Τα ΗΑΕ έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε υποδομές, νέα κοιτάσματα και διεθνείς ενεργειακές κινήσεις μέσω της ADNOC, με στόχο να ανεβάσουν την παραγωγική τους ικανότητα στα 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως το 2027. Μέσα στο πλαίσιο του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ+, η παραγωγή τους περιοριζόταν περίπου στα 3 με 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ανάλογα με την περίοδο και τις ισχύουσες δεσμεύσεις.

Αυτή η απόσταση, από τα 3-3,5 εκατ. βαρέλια προς τον στόχο των 5 εκατ., είναι η ουσία της απόφασης. Με απλά λόγια, το Άμπου Ντάμπι δεν θέλει να έχει ανενεργή παραγωγική δυνατότητα ενώ έχει ήδη πληρώσει για να τη δημιουργήσει. Η αύξηση που επιδιώκει μπορεί να φτάσει περίπου το 40% σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία το κρατούσαν οι ποσοστώσεις. Σε απόλυτους αριθμούς, μιλάμε για επιπλέον 1 έως 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς και των εξαγωγών το επιτρέψουν.

Η έξοδος από τον ΟΠΕΚ δίνει στα ΗΑΕ ένα περιθώριο κινήσεων που δεν είχαν όσο συμμετείχαν πλήρως στον μηχανισμό των περιορισμών. Η παραγωγή δεν θα εκτιναχθεί αυτόματα την επόμενη ημέρα. Όμως η χώρα αποκτά τη δυνατότητα να αυξάνει την προσφορά της με βάση το δικό της συμφέρον, τις ανάγκες των δημόσιων εσόδων και τη ζήτηση των πελατών της.

Για τον ΟΠΕΚ, η απώλεια είναι πολιτική και πρακτική. Τα ΗΑΕ είναι ένας μεγάλος παραγωγός του Κόλπου, με υψηλή εφεδρική δυναμικότητα και σημαντικό ρόλο στις διεθνείς ροές αργού. Η αποχώρησή τους πλήττει την εικόνα συνοχής του οργανισμού και κάνει πιο δύσκολη τη συνεννόηση μέσα στον ΟΠΕΚ+. Το ερώτημα δεν είναι αν ο οργανισμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα συνεχίσει. Το ερώτημα είναι πόσο αποτελεσματικά θα μπορεί να επιβάλλει κοινή γραμμή όταν ένας τόσο σημαντικός παραγωγός επιλέγει να κινηθεί αυτόνομα.

Η αγορά πετρελαίου θα παρακολουθήσει την κίνηση σε δύο φάσεις. Βραχυπρόθεσμα, οι τιμές μπορούν να παραμείνουν ασταθείς, κυρίως λόγω της έντασης στον Κόλπο, των κινδύνων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και της αβεβαιότητας για τις εξαγωγικές ροές. Την ημέρα της ανακοίνωσης, το Brent κινούνταν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, και σήμερα στα 113 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι η αγορά δεν αποτιμά μόνο την απόφαση των ΗΑΕ, αλλά και το ευρύτερο γεωπολιτικό ρίσκο.

Μεσοπρόθεσμα, όμως, η εικόνα αλλάζει. Αν τα ΗΑΕ αρχίσουν να διοχετεύουν στην αγορά μεγαλύτερες ποσότητες, η πρόσθετη προσφορά μπορεί να πιέσει τις τιμές χαμηλότερα ή να περιορίσει νέες αυξήσεις. Το σενάριο πτώσης ακόμη και προς τα 50 δολάρια το βαρέλι έχει ήδη μπει στη συζήτηση, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σενάριο και όχι ως δεδομένο. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί αποκλιμάκωση στον Κόλπο, ασφαλείς εξαγωγικές ροές και πιθανή αύξηση παραγωγής και από άλλους μεγάλους παίκτες.

Εδώ μπαίνει η Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ παραμένει η ισχυρότερη δύναμη του ΟΠΕΚ και η χώρα που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τον τόνο στις αποφάσεις του οργανισμού. Η έξοδος των ΗΑΕ δείχνει ότι η επιρροή αυτή έχει όρια. Αν η Σαουδική Αραβία επιλέξει να απαντήσει με αύξηση παραγωγής για να προστατεύσει το δικό της μερίδιο αγοράς, τότε η αγορά μπορεί να περάσει από τη λογική της πειθαρχίας στη λογική του ανταγωνισμού.

Αυτό είναι το σημείο που φοβούνται οι παραγωγοί και προσδοκούν οι καταναλωτές. Ένας ανταγωνισμός μεριδίων αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές για τις εισαγωγικές οικονομίες, αλλά θα χτυπούσε τα έσοδα των χωρών που χρειάζονται ακριβό πετρέλαιο για να στηρίξουν τους προϋπολογισμούς τους. Ο ΟΠΕΚ δημιουργήθηκε για να αποφεύγονται τέτοια σενάρια. Η αποχώρηση των ΗΑΕ τα επαναφέρει.

Η γεωπολιτική διάσταση είναι εξίσου σημαντική. Τα ΗΑΕ επιδιώκουν μεγαλύτερη αυτονομία από το σαουδαραβικό πλαίσιο και στενότερη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την Ουάσιγκτον, η αποδυνάμωση του ΟΠΕΚ είναι θετική εξέλιξη, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα συντονισμένης στήριξης των τιμών. Παράλληλα, η στενότερη σχέση με το Άμπου Ντάμπι ενισχύει την αμερικανική παρουσία σε μια περιοχή όπου η ασφάλεια της ενέργειας παραμένει κρίσιμο ζήτημα.

Τα ΗΑΕ έχουν και έναν ακόμη λόγο να κινηθούν πιο αυτόνομα: την ασφάλεια των εξαγωγών. Η ένταση με το Ιράν και οι κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ έδειξαν πόσο ευάλωτες μπορούν να γίνουν οι πετρελαϊκές ροές του Κόλπου. Γι’ αυτό το Άμπου Ντάμπι δίνει βάρος στη Φουτζάιρα, το λιμάνι που βρίσκεται εκτός του στενού περάσματος και προσφέρει πρόσβαση στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο υφιστάμενος αγωγός προς τη Φουτζάιρα μπορεί να μεταφέρει περίπου 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Παράλληλα, εξετάζεται η ανάπτυξη δεύτερου αγωγού μεγαλύτερης χωρητικότητας, ώστε η χώρα να στηρίξει τον στόχο των 5 εκατ. βαρελιών ημερησίως με μικρότερη εξάρτηση από το Ορμούζ. Αυτή η υποδομή δεν είναι απλώς ενεργειακό έργο. Είναι ασφάλεια εξαγωγών, διαπραγματευτική ισχύς και ασπίδα απέναντι σε περιφερειακές κρίσεις.

Στον πυρήνα της στρατηγικής βρίσκεται η ADNOC. Η κρατική εταιρεία του Άμπου Ντάμπι δεν κινείται μόνο στο πετρέλαιο. Επεκτείνεται σε φυσικό αέριο, LNG και διεθνείς επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα τα ΗΑΕ προβάλλουν επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών. Η χώρα θέλει να αξιοποιήσει τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες όσο η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά και να χρηματοδοτήσει τη διαφοροποίηση της οικονομίας της.

Η Ρωσία παρακολουθεί την εξέλιξη από διαφορετική σκοπιά. Ως βασικός παίκτης του ΟΠΕΚ+, έχει συμφέρον από έναν μηχανισμό που περιορίζει την παραγωγή και στηρίζει τις τιμές. Αν η έξοδος των ΗΑΕ οδηγήσει σε αύξηση προσφοράς και χαμηλότερες τιμές, τα ρωσικά έσοδα από πετρέλαιο θα πιεστούν. Αυτό έχει άμεση σύνδεση και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού οι ενεργειακές εξαγωγές παραμένουν κρίσιμες για τη χρηματοδότηση της ρωσικής οικονομίας.

Για την Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σύνθετη αλλά δυνητικά θετική. Περισσότερη προσφορά από τα ΗΑΕ και μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ παραγωγών μπορούν να μειώσουν μέρος της πίεσης στις τιμές, να περιορίσουν τον ενεργειακό πληθωρισμό και να δώσουν περισσότερες επιλογές στους εισαγωγείς. Για χώρες όπως η Ελλάδα, που εξαρτώνται από τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη διυλιστική δραστηριότητα, μια πιο ανταγωνιστική αγορά αργού μπορεί να δημιουργήσει καλύτερους όρους προμήθειας.

Το όφελος, όμως, δεν είναι αυτόματο. Αν η ένταση στον Κόλπο κλιμακωθεί ή αν οι ροές μέσω κρίσιμων διαδρομών διαταραχθούν, το γεωπολιτικό ρίσκο μπορεί να υπερισχύσει της αυξημένης προσφοράς. Γι’ αυτό η αγορά δεν κοιτά μόνο πόσα βαρέλια μπορούν να παράγουν τα ΗΑΕ, αλλά και από πού και με ποια ασφάλεια μπορούν να τα εξάγουν.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ είναι, τελικά, μια επιλογή αυτονομίας. Το Άμπου Ντάμπι θέλει να παράγει περισσότερο, να εξάγει με μεγαλύτερη ασφάλεια, να χρηματοδοτήσει τη μεταστροφή της οικονομίας του και να μην εξαρτά την ενεργειακή του πολιτική από αποφάσεις που αντανακλούν κυρίως τις ανάγκες άλλων παραγωγών.

Για τον ΟΠΕΚ, είναι προειδοποίηση. Για τη Σαουδική Αραβία, πρόκληση. Για τις ΗΠΑ, ευκαιρία. Για τη Ρωσία, πιθανή πίεση. Για την Ευρώπη και τους καταναλωτές, ένα παράθυρο χαμηλότερων τιμών, εφόσον η γεωπολιτική δεν ανατρέψει την εξίσωση.

Το βέβαιο είναι ότι από την 1η Μαΐου 2026 η αγορά πετρελαίου θα λειτουργεί με έναν μεγάλο παραγωγό λιγότερο μέσα στον ΟΠΕΚ και έναν πιο φιλόδοξο παίκτη παραπάνω έξω από αυτόν.