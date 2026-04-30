Σύναψη στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ της Premia Properties και της Τράπεζας Πειραιώς
Η Premia Properties A.E.E.A.Π. («PREMIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 20.04.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου της PREMIA, Pandora Invest II A.E.,  η οποία αφορά στην αγορά ακινήτων με σκοπό την εκμετάλλευση τους σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας. 

Στην περίμετρο της συναλλαγής περιλαμβάνονται 34 ακίνητα συνολικής αξίας € 49 εκατ. απο το χαρτοφυλάκιο REO της Τράπεζας Πειραιώς διαφόρων χρήσεων (όπως κτήρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες). Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου του 2027.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης Πρόεδρος του Δ.Σ. της PREMIA PROPERTIES ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι για τη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Η συμφωνία απόκτησης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων με προοπτικές υψηλής κερδοφορίας ενισχύει την στρατηγική ανάπτυξης της PREMIA.». 

