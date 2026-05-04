Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του

Η Volton, μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξή της σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνία και δημιουργούν ουσιαστική αξία. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία στηρίζει για ακόμη μία χρονιά το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), συμμετέχοντας στο επετειακό πρόγραμμα του οργανισμού για τα 30 χρόνια λειτουργίας και εκπλήρωσης ευχών που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 26–27 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, η εθελοντική ομάδα της Volton συμμετείχε ενεργά στον επετειακό περίπατο που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μια δράση με έντονο συμβολισμό και μαζική συμμετοχή, που ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσφοράς.

Παράλληλα, η Volton έδωσε δυναμικό «παρών» στην επίσημη τελετή εορτασμού για τα 30 χρόνια του Make-A-Wish Greece, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Volton τιμήθηκε για τη διαχρονική της υποστήριξη προς το έργο του οργανισμού, σε μια ξεχωριστή στιγμή που έλαβε χώρα στο φουαγιέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην προσφορά προς την κοινωνία.

Η κ. Κατερίνα Γκίνη Corporate & Marketing Communications Director, δήλωσε «Η παρουσία μας στον εορτασμό των 30 χρόνων του Make-A-Wish Ελλάδος αποτελεί ουσιαστική έκφραση της δέσμευσής μας να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προσφέρουν ελπίδα. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Φωτίζουμε ό,τι αξίζει», επενδύουμε σε δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, αναδεικνύοντας ότι ακόμη και μια ευχή μπορεί να γίνει πηγή δύναμης για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη».

Με συνέπεια και συνέχεια, η Volton παραμένει προσηλωμένη στο να «φωτίζει» ό,τι έχει πραγματική αξία για την κοινωνία.