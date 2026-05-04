AKTOR: Στρατηγική τοποθέτηση στο LNG και στον Κάθετο Διάδρομο

Τη μετάβασή του από έναν παραδοσιακά κατασκευαστικό όμιλο σε έναν πολυδιάστατο οργανισμό υποδομών και ενέργειας επιταχύνει ο Όμιλος AKTOR, θέτοντας το LNG στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού του σχεδιασμού. Με ορίζοντα το 2030, η διοίκηση υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από ένα μοντέλο που συνδυάζει κατασκευές, ενεργειακές υποδομές, παραχωρήσεις, ΑΠΕ και φυσικό αέριο.

Η στροφή αυτή δεν περιορίζεται στην εμπορία LNG. Συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο συμμετοχής στον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο», δηλαδή στην ενεργειακή διαδρομή που μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και, δυνητικά, την Ουκρανία. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Νοτιοανατολική Ευρώπη αναζητά διαφοροποιημένες πηγές και διαδρομές εφοδιασμού, ο AKTOR επιχειρεί να τοποθετηθεί σε κρίσιμα σημεία της αλυσίδας: από την προμήθεια LNG έως την ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών μεταφοράς και παραγωγής ενέργειας.

Οι 20ετείς συμφωνίες και η σημασία των Βαλκανίων

Καθοριστικό βήμα στη νέα στρατηγική αποτελούν οι 20ετείς συμφωνίες για τη διάθεση αμερικανικού LNG στην Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με εκτιμώμενα έσοδα που υπερβαίνουν τα 9 δισ. ευρώ σε βάθος εικοσαετίας. Η συμφωνία με την αλβανική ALBGAZ προβλέπει την προμήθεια 1 bcm ετησίως, ενώ συνολικά οι ποσότητες που συνδέονται με τις συμφωνίες στα Δυτικά Βαλκάνια φτάνουν τουλάχιστον τα 1,5 bcm ετησίως.

Οι συμβάσεις αυτές έχουν διπλή σημασία για τον όμιλο. Πρώτον, δημιουργούν μακροχρόνιες και πιο προβλέψιμες ροές εσόδων σε έναν τομέα που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις κατασκευές και τις παραχωρήσεις. Δεύτερον, ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες και υπό ανάπτυξη ενεργειακές υποδομές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου, η δραστηριότητα LNG εκτιμάται ότι μπορεί να έχει σημαντική ετήσια συνεισφορά στην κερδοφορία από το 2030 και μετά.

Ενεργειακός κόμβος στην Αλβανία

Η παρουσία του AKTOR στην Αλβανία δεν αφορά μόνο την προμήθεια φυσικού αερίου. Ο όμιλος έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία ολοκληρωμένου ενεργειακού κόμβου, ο οποίος θα περιλαμβάνει και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 380 MW.

Η κίνηση αυτή διευρύνει το αντικείμενο του ομίλου από την εμπορική διάθεση LNG στην ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών με παραγωγικό χαρακτήρα. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση του σε μια αγορά που επιδιώκει διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού, βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και κάλυψη αυξανόμενων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η δραστηριότητα υποστηρίζεται από τις θυγατρικές AKTOR LNG USA και AKTOR ENERGY USA, με έδρα τις ΗΠΑ, στοιχείο που αναδεικνύει τη διατλαντική διάσταση του σχεδίου. Για τον όμιλο, η αμερικανική προέλευση του LNG δεν έχει μόνο εμπορική σημασία, αλλά συνδέεται και με τη γεωπολιτική αναδιάταξη των ενεργειακών ροών στην Ευρώπη.

Ο «Κάθετος Διάδρομος» ως πεδίο στρατηγικής τοποθέτησης

Η επιλογή του AKTOR να επενδύσει στο LNG συνδέεται άμεσα με τον «Κάθετο Διάδρομο», ο οποίος αποκτά αυξημένη σημασία μετά τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναμένεται να χρειαστεί σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια, καθώς χώρες των Βαλκανίων, της Κεντρικής Ευρώπης και η Ουκρανία αναζητούν εναλλακτικές πηγές και διαδρομές προμήθειας.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο AKTOR επιχειρεί να κινηθεί πέρα από την ελληνική αγορά. Τα μνημόνια συνεργασίας για Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουκρανία εντάσσονται στην ίδια λογική: δημιουργία ενός δικτύου μακροχρόνιων ενεργειακών σχέσεων, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί την Ελλάδα ως σημείο εισόδου LNG και τα Βαλκάνια ως ζώνη ανάπτυξης νέων υποδομών.

Η στρατηγική αυτή συμβαδίζει με την ευρύτερη εξωστρέφεια ελληνικών ενεργειακών και υποδομικών ομίλων, όπως η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ, που ενισχύουν την παρουσία τους στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ο AKTOR διαφοροποιείται μέσω του συνδυασμού κατασκευαστικής εμπειρίας, ενεργειακής δραστηριότητας, ανάπτυξης υποδομών και συμμετοχής σε έργα διασύνδεσης.

Το μοντέλο των επτά πυλώνων

Ο μετασχηματισμός του ομίλου στηρίζεται σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο επτά πυλώνων: κατασκευές, παραχωρήσεις, ενέργεια, ΑΠΕ, facility management, real estate και LNG. Η δομή αυτή στοχεύει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στη μείωση της εξάρτησης από τον κατασκευαστικό κύκλο.

Οι κατασκευές παραμένουν η βασική δραστηριότητα του ομίλου, με EBITDA 141 εκατ. ευρώ το 2025, την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, παρέχει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, ενώ έργα όπως ο ΒΟΑΚ αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιδόσεις.

Παράλληλα, οι παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ προσφέρουν πιο σταθερές ταμειακές ροές, ενώ οι ΑΠΕ εντάσσονται στον σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση της περιοχής. Το LNG εισάγει έναν νέο άξονα εσόδων με διεθνή προσανατολισμό και δυνητικά υψηλή συμβολή στην κερδοφορία μετά το 2030.

Ο στόχος της διοίκησης είναι η επίτευξη κύκλου εργασιών 4,5-5,5 δισ. ευρώ και EBITDA περίπου 600 εκατ. ευρώ έως το 2030, με καθαρά κέρδη στην περιοχή των 190-220 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ και η σύνδεση με τις ενεργειακές υποδομές

Ιδιαίτερη σημασία στον μετασχηματισμό του AKTOR έχει και η εξαγορά του 50,1% της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, έναντι 30,06 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων, υπόγεια και εναέρια δίκτυα, καθώς και σε υποδομές οπτικών ινών.

Η εξαγορά αυτή δεν αποτελεί απλώς ενίσχυση του κατασκευαστικού βραχίονα. Συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες που δημιουργεί η ενεργειακή μετάβαση: νέα δίκτυα μεταφοράς, διασυνδέσεις, ψηφιακές υποδομές και έργα που απαιτούν υψηλή τεχνική εξειδίκευση. Η ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ κατέγραψε το 2025 κύκλο εργασιών περίπου 110 εκατ. ευρώ και EBITDA 34 εκατ. ευρώ, ενώ η ενσωμάτωσή της εκτιμάται ότι μπορεί να προσφέρει στον όμιλο μέση ετήσια συνεισφορά EBITDA περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Με την κίνηση αυτή, ο AKTOR ενισχύει τη δυνατότητά του να διεκδικεί σύνθετα έργα δικτύων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπληρώνοντας τη στρατηγική του παρουσία στο LNG, στις ΑΠΕ και στις ενεργειακές διασυνδέσεις.

Από τις κατασκευές στην ενεργειακή ασφάλεια

Η στρατηγική του AKTOR δείχνει ότι ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει το LNG ως μεμονωμένη εμπορική ευκαιρία, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής ανάπτυξης. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης, με ανάγκες σε φυσικό αέριο, ηλεκτροπαραγωγή, δίκτυα και διασυνδέσεις. Ο όμιλος επιχειρεί να καλύψει μέρος αυτών των αναγκών αξιοποιώντας την κατασκευαστική του βάση, τις διεθνείς συνεργασίες και τις νέες ενεργειακές δραστηριότητες.

Το κρίσιμο ζήτημα για την επόμενη φάση θα είναι η μετάβαση από τα μνημόνια και τις μακροχρόνιες συμφωνίες στην υλοποίηση έργων με σαφές οικονομικό αποτύπωμα. Αν το σχέδιο προχωρήσει σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης, ο AKTOR μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς ομίλους στη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.