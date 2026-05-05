Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία πρωταγωνιστής στην πράσινη μετάβαση: Συνυπογραφή της Διακήρυξης για τα «Πράσινα κατασκευαστικά υλικά και τα νέα πρότυπα για κλιματικά ουδέτερες πόλεις»

Το τσιμέντο αποτελεί ένα αναντικατάστατο δομικό υλικό για τον σύγχρονο πολιτισμό, αποτελώντας το θεμέλιο για την ανάπτυξη ασφαλών υποδομών, κατοικιών και ζωτικών έργων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η παραγωγή του αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αναγνωρίζοντας αυτή την ευθύνη, η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία έχουν καταρτίσει σαφείς οδικούς χάρτες με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών (Net Zero) έως το 2050.

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του κλάδου στην εθνική προσπάθεια για ένα μέλλον με κλιματική ουδετερότητα, συνυπογράφοντας σήμερα τη Διακήρυξη για τα «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά και τα Νέα Πρότυπα για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις» μια πρωτοβουλία του ECOCITY, με συμπράττοντες φορείς το ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ, τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΕΔΣΑ.

Η στρατηγική του κλάδου μας επικεντρώνεται στην καινοτομία, την κυκλική οικονομία και τον επαναπροσδιορισμό των δομικών υλικών μέσω της υιοθέτησης νέων προτύπων. Ήδη, κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά τσιμέντα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και εξαιρετικές ιδιότητες, που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των κατασκευών.

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης, υλοποιώντας δύο από τα μόλις 13 εγκεκριμένα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund) στον κλάδο: τα έργα Ifestos και Olympus. Με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, τα έργα αυτά εφαρμόζουν τεχνολογίες αιχμής στη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και αποτελούν ορόσημα για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την υλοποίηση των έργων αυτών, η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής της με τσιμέντα μηδενικών εκπομπών ρύπων μέχρι το 2030, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρο στη ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά..

Μέσω της Διακήρυξης, η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία αναδεικνύει τις προτεραιότητές της:

Απανθρακοποίηση: Μείωση του «ενσωματωμένου άνθρακα» μέσω καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και χρήσης σύνθετων τσιμέντων χαμηλού αποτυπώματος CO2.

Κυκλική Οικονομία: Αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών και εναλλακτικών καυσίμων, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση παρθένων φυσικών πόρων.

Νέα Πρότυπα & Διαφάνεια: Υιοθέτηση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) και ψηφιακών εργαλείων ιχνηλασιμότητας, όπως το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων.

Ανθεκτικές Πόλεις: Χρήση υλικών όπως ψυχρά και διαπερατά σκυροδέματα που θωρακίζουν το αστικό περιβάλλον απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.

Δήλωση της Ένωσης:

«Η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία του ECOCITY υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί έναν στρατηγικό εταίρο για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα την επόμενη πενταετία, η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο για μια πράσινη Ευρώπη, μετατρέποντας τις προκλήσεις της μετάβασης σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας για την ελληνική κοινωνία».