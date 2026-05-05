Πράσινα τιμολόγια Μαΐου: Σταθερές ή μειωμένες χρεώσεις παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Σταθερότητα, αλλά και επιλεκτικές μειώσεις, καταγράφονται στα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Μάιο του 2026, παρά το διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και τις πιέσεις από την αγορά φυσικού αερίου. Η μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων διαμορφώθηκε στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, σημειώνοντας μείωση περίπου 7% σε σχέση με τον Απρίλιο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, στη χαμηλότερη εποχική ζήτηση και στη στάση που επέλεξαν να τηρήσουν οι μεγάλοι προμηθευτές. Παρότι η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή συντήρησε τις ανησυχίες για το κόστος του φυσικού αερίου, η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εμφάνισε ανθεκτικότητα.

Οι ΑΠΕ κράτησαν χαμηλά τη χονδρική

Καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών είχε η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά. Σε ορισμένες περιόδους, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες κάλυψαν πάνω από το 80% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας τη συμμετοχή του φυσικού αερίου περίπου στο 10%.

Η εξέλιξη αυτή είχε άμεση επίδραση στη χονδρεμπορική αγορά. Η αυξημένη παραγωγή πράσινης ενέργειας οδήγησε σε περιόδους πολύ χαμηλών ή και μηδενικών τιμών μέσα στην ημέρα, μειώνοντας τη μέση τιμή της αγοράς. Έτσι, παρά την άνοδο των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, η μέση χονδρική τιμή τον Απρίλιο υποχώρησε στα 88,72 ευρώ/MWh, περίπου 6,6% χαμηλότερα από τον Μάρτιο.

Η χαμηλή ζήτηση της άνοιξης λειτούργησε επίσης υποστηρικτικά. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες περιορίζουν την κατανάλωση για θέρμανση ή ψύξη, δίνοντας στην αγορά μεγαλύτερα περιθώρια ισορροπίας.

Οι μεγάλοι πάροχοι επέλεξαν σταθερότητα

Η πλειονότητα των μεγάλων προμηθευτών διατήρησε αμετάβλητες τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια του Μαΐου. Η επιλογή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι μεγαλύτεροι πάροχοι καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς και επηρεάζουν άμεσα τη μέση τιμή που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

Η ΔΕΗ διατήρησε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο στα 0,138 ευρώ/kWh για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες. Η Protergia κράτησε τη χρέωση στα 0,159 ευρώ/kWh, ενώ ο ΗΡΩΝ διατήρησε το βασικό οικιακό τιμολόγιο στα 0,14760 ευρώ/kWh. Παράλληλα, ο ΗΡΩΝ προχώρησε σε μειώσεις στα επιχειρηματικά τιμολόγια, της τάξης του 7%.

Η στάση αυτή δείχνει ότι οι μεγάλοι προμηθευτές επέλεξαν να μην μετακυλίσουν άμεσα τις διεθνείς πιέσεις στους καταναλωτές. Σε μεγάλο βαθμό, η αποκλιμάκωση της χονδρικής τούς έδωσε το περιθώριο να διατηρήσουν τις τιμές τους στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα.

Μειώσεις άνω του 20% από ορισμένους παρόχους

Παρότι η βασική εικόνα της αγοράς ήταν η σταθερότητα, ορισμένοι προμηθευτές προχώρησαν σε σημαντικές μειώσεις. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι εκπτώσεις ξεπέρασαν το 20%, πιέζοντας προς τα κάτω τον μέσο όρο της αγοράς.

Οι κινήσεις αυτές ενίσχυσαν τον ανταγωνισμό στα πράσινα τιμολόγια και έδωσαν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές. Ωστόσο, η συνολική εικόνα του Μαΐου δεν διαμορφώθηκε μόνο από τις μειώσεις των μικρότερων ή μεσαίων παρόχων, αλλά κυρίως από την απόφαση των μεγάλων εταιρειών να κρατήσουν σταθερές τις βασικές χρεώσεις τους.

Στροφή των καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια

Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Η τάση αυτή συνδέεται με την ανάγκη προστασίας από πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις, ειδικά ενόψει της θερινής περιόδου.

Τα πράσινα τιμολόγια παραμένουν εκτεθειμένα στις μεταβολές της χονδρεμπορικής αγοράς, καθώς οι τιμές τους αναπροσαρμόζονται κάθε μήνα. Αντίθετα, τα μπλε συμβόλαια προσφέρουν σταθερή τιμή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάτι που φαίνεται να προσελκύει όλο και περισσότερα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, τα σταθερά συμβόλαια θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 2 εκατομμύρια μέχρι το καλοκαίρι, εφόσον συνεχιστεί η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις.

Κρίσιμη η καλοκαιρινή περίοδος

Παρά τη θετική εικόνα του Μαΐου, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Το καλοκαίρι αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια λόγω της χρήσης κλιματιστικών, ενώ την ίδια περίοδο η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Επιπλέον, η περιορισμένη προσφορά LNG και ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για διαθέσιμα φορτία μπορούν να δημιουργήσουν νέες πιέσεις στις τιμές. Αν οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου κινηθούν ανοδικά και η ζήτηση αυξηθεί αισθητά, τα περιθώρια συγκράτησης των τιμολογίων ενδέχεται να περιοριστούν.

Η σταθεροποίηση του Μαΐου δείχνει ότι η ελληνική αγορά μπορεί να επωφεληθεί ουσιαστικά από την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ. Ωστόσο, η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την πορεία της ζήτησης, τις διεθνείς τιμές καυσίμων και τη δυνατότητα των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες πιέσεις χωρίς σημαντικές επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές.

