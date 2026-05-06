Χρυσός: Άνοδος άνω του 2% μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πρόοδο με το Ιράν και την πτώση του δολαρίου

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο χρυσός, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περί προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα και οδήγησαν σε υποχώρηση του δολαρίου.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σημείωσε άνοδο έως και 2,3%, ξεπερνώντας τα 4.660 δολάρια ανά ουγγιά, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Την ίδια ώρα, ο δείκτης του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού ανταγωνιστικών του νομισμάτων υποχώρησε κατά 0,5%, καθιστώντας τον χρυσό πιο ελκυστικό για αγοραστές εκτός ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι έχει σημειωθεί “μεγάλη πρόοδος” προς μια τελική συμφωνία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι θα “παγώσει” προσωρινά η αμερικανική πρωτοβουλία για την υποστήριξη πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η εκεχειρία που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα εξακολουθεί να τηρείται, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι επιθετικές επιχειρήσεις έχουν ολοκληρωθεί, με έμφαση πλέον στην προστασία της ναυσιπλοΐας. Αντίστοιχα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς αναφορές για πλήγμα σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ υπογραμμίζουν ότι οι εντάσεις δεν έχουν πλήρως εκτονωθεί.

Παρά την πρόσφατη άνοδο, ο χρυσός έχει υποχωρήσει περισσότερο από 12% από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από τη ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), γεγονός που συνήθως επηρεάζει αρνητικά τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς αποδόσεις όπως ο χρυσός.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να δείξουν σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, τα πολύτιμα μέταλλα εισέρχονται στη θερινή περίοδο με αντιφατικά σήματα: ενώ τα επενδυμένα κεφάλαια παραμένουν υψηλά, η τοποθέτηση σε συμβόλαια και φυσικές ποσότητες εμφανίζεται περιορισμένη.

Ο χρυσός διαμορφώθηκε στα 4.662,70 δολάρια ανά ουγγιά στη Σιγκαπούρη, ενώ το ασήμι κατέγραψε άνοδο 4,2%. Πλατίνα και παλλάδιο κινήθηκαν επίσης ανοδικά, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση στην αγορά πολύτιμων μετάλλων.