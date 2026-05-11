Σε διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Στην πρώτη παρουσίαση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό προχώρησαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, θέτοντας το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου.

Το νέο πλαίσιο, όπως παρουσιάστηκε, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα συνεκτικό σύστημα αρχών, κατευθύνσεων και κανόνων για την τουριστική ανάπτυξη, προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της χώρας.

Η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι «το μέτρο και η ισορροπία της τουριστικής ανάπτυξης», με παράλληλη προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δίκαιη χωρική και χρονική κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας, με σκοπό την ενίσχυση όλων των περιφερειών της χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο 12μηνου τουρισμού.

Παράλληλα, το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών προϊόντων και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, ενισχύοντας περιοχές με λιγότερη τουριστική ένταση αλλά υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης.

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα ξεκλειδώσει πολιτικές για ένα πιο βιώσιμο τουριστικό σύστημα και για δίκαιη ανάπτυξη», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Κεφαλογιάννη, καλώντας τους φορείς του κλάδου να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης.

Πέντε κατηγορίες περιοχών

Το σχέδιο προβλέπει την κατηγοριοποίηση των περιοχών της χώρας ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, διακρίνονται:

-περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης,

-ανεπτυγμένες περιοχές,

-αναπτυσσόμενες περιοχές,

-περιοχές πρώιμης ανάπτυξης,

-περιοχές ενίσχυσης ειδικών μορφών τουρισμού.

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και για χώρους με ειδικό καθεστώς προστασίας, όπως οι προστατευόμενες περιοχές.

Συνολικά εξετάζονται 1.035 δημοτικές ενότητες, εκ των οποίων 18 χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες.

Πρόκειται για περιοχές σε προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Ρόδος, η Σκιάθος, η Σαντορίνη και η Μύκονος.

Όρια στη δόμηση νέων καταλυμάτων

Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε άλλες κατηγορίες περιοχών το όριο ορίζεται στις 350 κλίνες. Στις περιοχές χαμηλότερης τουριστικής πίεσης δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Αυστηρή προστασία της παράκτιας ζώνης

Ιδιαίτερη πρόβλεψη περιλαμβάνεται για την παράκτια ζώνη, όπου στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή απαγορεύεται πλήρως κάθε κατασκευή, με εξαίρεση τις αναγκαίες υποδομές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.

Αναφερόμενη στη βραχυχρόνια μίσθωση, η υπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί συνολικό σχεδιασμό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον τουρισμό.

Το χρονοδιάγραμμα

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης στις 25 Ιουνίου, το σχέδιο θα εισαχθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. Στόχος είναι έως τα τέλη Ιουνίου να έχει υπογραφεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός για επενδυτικά έργα που έχουν ήδη λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις.