Σε πτωτική τροχιά ο χρυσός

Πτωτικά κινείται ο χρυσός στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα, καθώς οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύουν τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 0,9% στα 4.673,92 δολάρια ανά ουγγιά, αφού την προηγούμενη εβδομάδα είχε καταγράψει άνοδο περίπου 2%. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, το πολύτιμο μέταλλο διαπραγματευόταν κοντά στα 4.674 δολάρια ανά ουγγιά.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» την τελευταία πρόταση του Ιράν για ειρηνευτική διευθέτηση, οδηγώντας τις συνομιλίες σε νέο αδιέξοδο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση ενδέχεται να διατηρήσει υψηλές τις πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας παράλληλα τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, εξέλιξη που συνήθως επηρεάζει αρνητικά την αγορά χρυσού.

Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που αναδεικνύει τη fragility της εκεχειρίας που τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση με drone στον Περσικό Κόλπο, ενώ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν εχθρικά drones.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία αναμένονται την Τρίτη, μετά τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο από το 2022.

Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα γύρω από τη Federal Reserve παραμένει στο επίκεντρο, καθώς η ολοκλήρωση της θητείας του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας προσθέτει νέο παράγοντα αστάθειας στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι ενισχύεται κατά 0,2% στα 80,50 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πτωτικά κινούνται ο μόλυβδος και το παλλάδιο. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot καταγράφει άνοδο 0,2%.