Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων

Η ABB ανακοινώνει ότι επενδύει περίπου 200 εκατ. δολάρια στις δυνατότητες παραγωγής μέσης τάσης στην Ευρώπη κατά τα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, την επιτάχυνση της μετάβασης σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της εφοδιαστικής ικανότητας προς τους πελάτες που εκσυγχρονίζουν τις ενεργειακές τους υποδομές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες, αλλά και οι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές data centers.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί από περίπου 20% σήμερα σε σχεδόν 30% έως το 2030, γεγονός που αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη και την κλίμακα επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων.

«Αυτή η επένδυση ύψους 200 εκατ. δολαρίων θα ενισχύσει τις δυνατότητες παραγωγής και τεχνολογίας μέσης τάσης της ABB στην Ευρώπη και θα στηρίξει τους πελάτες μας καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται και τα δίκτυα εξελίσσονται», δήλωσε ο Morten Wierod, Chief Executive Officer της ABB. «Η ζήτηση τροφοδοτείται από σημαντικές διαρθρωτικές τάσεις, από τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως την ανάπτυξη των data centers και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες τεχνολογίες. Οι επενδύσεις αυτές θα μας βοηθήσουν να επεκτείνουμε τη δυναμικότητά μας, να βελτιώσουμε τη διαθεσιμότητα και να μειώσουμε τους χρόνους παράδοσης για τους πελάτες μας στην Ευρώπη και διεθνώς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό τοπίο».

Επενδύσεις στις ευρωπαϊκές παραγωγικές δυνατότητες

Η επένδυση ενισχύει τη δυνατότητα της εταιρείας να παρέχει κρίσιμες τεχνολογίες διακοπτικού εξοπλισμού μέσης τάσης και αυτοματοποίησης δικτύων. Περιλαμβάνει νέα εγκατάσταση ύψους 100 εκατ. δολαρίων στο Dalmine της Ιταλίας, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για εξοπλισμό με μόνωση αερίου και διακόπτες χωρίς εξαφθοριούχο θείο (SF6). Επιπλέον επένδυση 100 εκατ. δολαρίων αφορά έργα επέκτασης παραγωγικής δυναμικότητας σε εργοστάσια στη Βουλγαρία (Rakovski), τη Φινλανδία (Vaasa), τη Γερμανία (Ratingen), τη Νορβηγία (Skien) και την Πολωνία (Przasnysz), ενισχύοντας την παραγωγή τεχνολογιών όπως οι διακόπτες με μόνωση αερίου GIS, οι διακόπτες κενού και τα ρελέ, επιτρέποντας πιο αξιόπιστη και ανθεκτική διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες επενδύσεις της ABB στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουγγαρία. Στο Kecskemét της Ουγγαρίας, επένδυση περίπου 15 εκατ. δολαρίων προσθέτει δυνατότητες Έρευνας & Ανάπτυξης και τεχνολογιών παραγωγής υλικών σύνδεσης, ενισχύοντας την αξιοπιστία των δικτύων μέσης τάσης και διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο λύσεων ανθεκτικότητας δικτύων της ABB για πελάτες στους τομείς των utilities και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο Nottingham του Ηνωμένου Βασιλείου, η ABB επένδυσε περίπου 35 εκατ. δολάρια για την επέκταση της παραγωγής τεχνολογιών γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και κτιρίων, data centers, καθώς και δικτύων επικοινωνιών και μεταφορών από κεραυνούς και ηλεκτρικές υπερτάσεις.

Συνολικά, οι ενέργειες αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική εστίαση της ABB στην ανάπτυξη ανθεκτικών παραγωγικών δυνατοτήτων για τεχνολογίες που συνδέουν και προστατεύουν το εξελισσόμενο ηλεκτρικό δίκτυο.