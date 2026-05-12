Νέα άνοδος 1% στο πετρέλαιο

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενισχύονταν σχεδόν κατά 1% την Τρίτη, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν παραμένουν εύθραυστες, διατηρώντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά αργού.

Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, πετρέλαιο τύπου Brent, κατέγραφε άνοδο 0,8% στα 105,07 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό τύπου WTI ενισχυόταν κατά 1% στα 99,06 δολάρια. Και τα δύο συμβόλαια είχαν ήδη σημειώσει άνοδο περίπου 2,8% στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται “σε μηχανική υποστήριξη”, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Τεχεράνη ζητά, μεταξύ άλλων, πλήρη παύση των εχθροπραξιών, άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου και αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου.

Παράλληλα, το Ιράν επανέλαβε τη θέση του περί κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG, εντείνοντας τους φόβους για νέες διαταραχές στην αγορά ενέργειας.

“Η αισιοδοξία για μια άμεση συμφωνία φαίνεται να εξασθενεί και αν δεν υπάρξει συμφωνία έως το τέλος Μαΐου, οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου θα ενταθούν”, σχολίασε ο επικεφαλής του ενεργειακού τομέα της DBS Bank, Suvro Sarkar.

Οι ανησυχίες για πιθανό κλείσιμο των Στενών έχουν ήδη οδηγήσει ορισμένους παραγωγούς σε περιορισμό εξαγωγών. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του OPEC τον Απρίλιο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των δύο δεκαετιών.

Ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Tim Waterer, εκτίμησε ότι μια ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες θα μπορούσε να οδηγήσει σε διόρθωση των τιμών κατά 8-12 δολάρια το βαρέλι, ενώ ενδεχόμενη κλιμάκωση ή νέες απειλές αποκλεισμού θα μπορούσαν να ωθήσουν το Brent ξανά προς τα 115 δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Amin Nasser, προειδοποίησε ότι τυχόν παρατεταμένες διαταραχές στις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ ενδέχεται να καθυστερήσουν την επαναφορά ισορροπίας στην αγορά έως και το 2027.

Στο μέτωπο των αποθεμάτων, αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters εκτιμούν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, εξέλιξη που επίσης στηρίζει τις τιμές.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης στενά την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα.