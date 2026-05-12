Στη Λευκωσία ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου για το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη Λευκωσία μεταβαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, που είναι προγραμματισμένο για σήμερα 12 και αύριο 13 Μαΐου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και η προώθηση των ενεργειακών διασυνδέσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο για την Ευρώπη, που θα συνδυάζει την απανθρακοποίηση με την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανθεκτικότητα του συστήματος.

Οι Υπουργοί θα αναδείξουν επίσης τις άμεσες προτεραιότητές τους για κοινή ευρωπαϊκή δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AccelerateEU, με στόχο την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων των τιμών ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την επιτάχυνση της βιώσιμης μετάβασης. 

Επιπλέον θα συζητηθούν θέματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και ο ρόλος των εγχώριων πόρων φυσικού αερίου στη σταθεροποίηση των τιμών και στη διατήρηση της ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης, ιδίως υπό τις συνθήκες έντονων διακυμάνσεων στην παγκόσμια αγορά  LNG.

Αργότερα σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν ο Υπουργός κ. Παπασταύρου και ο Κύπριος ομόλογός του, κ. Μιχάλης Δαμιανός, ο Υφυπουργός κ. Τσάφος, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Dan Jorgensen, o Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), κ. Μάνος Μανουσάκης και ο Αντιπρόεδρος της ΕΙΒ, κ. Ιωάννης Τσακίρης.

