Aramco: Προειδοποίηση για «κρίσιμα χαμηλά» στα παγκόσμια αποθέματα καυσίμων λόγω του Στενού του Ορμούζ

Σε δραματική προειδοποίηση για τις διεθνείς αγορές ενέργειας προχώρησε η Saudi Aramco, εκτιμώντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα βενζίνης και καυσίμων αεροσκαφών θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε «κρίσιμα χαμηλά επίπεδα» ενόψει της θερινής περιόδου, εάν συνεχιστεί το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αμίν Νάσερ, τόνισε ότι η μείωση των αποθεμάτων στην ξηρά επιταχύνεται με έντονο ρυθμό, με τα διυλισμένα καύσιμα να καταγράφουν τη μεγαλύτερη πίεση.

Μαζική απώλεια αποθεμάτων και συνεχιζόμενη πίεση

Ο επικεφαλής της Aramco ανέφερε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν και το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ, η παγκόσμια αγορά έχει χάσει περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου, ενώ κάθε εβδομάδα που το στενό παραμένει εκτός λειτουργίας προστίθενται απώλειες περίπου 100 εκατομμυρίων βαρελιών.

Όπως σημείωσε, τα διαθέσιμα αποθέματα αποτελούν το μοναδικό άμεσο «μαξιλάρι» της αγοράς, το οποίο όμως έχει ήδη μειωθεί σημαντικά.

Ανησυχία για νέα φάση ενεργειακής κρίσης

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η αγορά ενέργειας ενδέχεται να εισέλθει σε νέα φάση αναταράξεων.

Οι τιμές του αργού έχουν κινηθεί έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, φτάνοντας έως τα 126 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν γύρω στα 100 δολάρια, υπό την προσδοκία διπλωματικής αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Προειδοποιήσεις για πίεση στα εμπορικά αποθέματα

Η JPMorgan προειδοποιεί ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα μπορούσαν να πλησιάσουν «επίπεδα λειτουργικής πίεσης» μέχρι τις αρχές Ιουνίου, περιορίζοντας τη δυνατότητα της αγοράς να απορροφήσει περαιτέρω διαταραχές.

Αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιταχύνει τις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ σε διαφορετικό σενάριο μπορεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών των καυσίμων και ενίσχυση του πληθωρισμού διεθνώς.

«Η επόμενη φάση θα είναι κρίση καυσίμων»

Η επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της JPMorgan, Natasha Kaneva, σημείωσε ότι η επόμενη φάση της κρίσης ενδέχεται να εκδηλωθεί όχι ως απλή άνοδος του αργού πετρελαίου, αλλά ως κρίση στην αγορά διύλισης και τελικών καυσίμων.

Ο Αμίν Νάσερ από την πλευρά του προειδοποίησε ότι μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμο, καθώς δεσμεύεται σε λειτουργικές ανάγκες όπως αγωγοί και υποδομές αποθήκευσης.

Στρατηγικές κινήσεις και σενάρια αγοράς

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει ήδη ενεργοποιήσει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων στην ιστορία του, ωστόσο η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων περιορίζεται από την περιορισμένη δυνατότητα ταχείας άντλησης.

Παράλληλα, η Aramco εξετάζει την ενίσχυση των εξαγωγικών υποδομών της στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης από το Στενό του Ορμούζ.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι, όσο παρατείνεται η κρίση, η εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στις τιμές όσο και στην παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.